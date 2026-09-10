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TREĆE IZDANJE

Skradinski festival rižota donosi nova gastronomska iskustva

Piše 24sata,
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Skradinski festival rižota donosi nova gastronomska iskustva
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Foto: Skradinski festival rižota
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Pravi skradinski način života najbolje ćete doživjeti kroz uske, kamene ulice koje vas u svega nekoliko koraka vode do mirisa lokalnih kuhinja na 3. Skradinskom festivalu rižota 12. i 13. rujna

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Šarmantni, poviješću protkani Skradin ne upoznaje se samo kroz šetnju njegovim kamenim ulicama ili pogledom na smirujuću, predivnu Krku. Njegova se prava duša i karakter ponajbolje otkriva za stolom, uz dobru hranu, vrhunsko vino skradinskih vinara, glasan smijeh i opušteno druženje.

Ljepota Skradina leži i u tome što je malen i sve vam je pri ruci; cijeli grad i sve njegove gastro tajne obiđete u svega nekoliko koraka. U ove kasnoljetne dane, dok nas još uvijek prati ugodna dalmatinska vrućina, to je neprocjenjiva prednost - bez žurbe i dugih hodanja, uskočite iz jedne hladovine u drugu. Na tom putu dočekat će vas lokalni ljudi: topli, gostoljubivi, ali s onim prepoznatljivim, pomalo odrješitim i direktnim dalmatinskim šarmom, koji odmah probija led i čini da se osjećate kao kod kuće.

Foto: Skradinski festival rižota

Upravo zato, lokalni kuhari i vinari s nestrpljenjem očekuju 12. i 13. rujna kad će brojni posjetitelji na 3. Skradinskom festivalu rižota i načina života moći probati izvorni skradinski rižot, čuvena vina, skradinsku tortu i još mnoštvo slatkih i slanih delicija.

Od tradicionalnih jela koja se pripremaju prema receptima koji se prenose generacijama, do suvremenih interpretacija dalmatinske kuhinje, skradinski restorani mjesta su gdje možete uživati u mirisima i okusima lokalne gastronomije.

Od skradinskog rižota do tingula - okusi koji pričaju priču 

Skradin se diči gastronomskom baštinom koja je puno šira od jednog jela, iako je skradinski rižot njegova najpoznatija kulinarska legenda. Dugotrajna, pažljiva i strpljiva priprema od po nekoliko sati, uz pomno birane namirnice, ključ je za stvaranje bogatstva okusa koji je ovaj specijalitet učinilo poznatim daleko izvan naših granica.

Uz nezaobilazni rižot, festivalski dani su prilika za otkrivanje i drugih tradicionalnih bisera - poput domaćeg tingula ili jela koja spajaju tradiciju, mirise krša i rijeke te domaće namirnice ovoga kraja.

Foto: Skradinski festival rižota

Upravo zato, ovogodišnja festivalska mapa restorana nije samo popis mjesta za jelo - ona je mala gastronomska karta Skradina.

Istražite Skradin - zalogaj po zalogaj

Uz bogatu ponudu koja vas čeka tijekom festivalskih dana na štandovima, na Trgu Male Gospe, svakako ne propustite zaviriti u skradinske restorane i konobe koji su neizostavni dio ove gastro priče. Zastanite, sklonite se u ugodan hlad, sjednite za stol i prepustite se jelima koja za vas s ljubavlju pripremaju:

• Konoba Toni

• Restoran Cantinetta

• Restoran Zlatna školjka

• Restoran Bonaca

• Restoran Skala

• Restoran Ponte blu

• Restoran Evala 

• Restoran Marina

• Bistro Arka

• Konoba Dalmatino

Pravi skradinski način života najbolje ćete doživjeti kroz uske, kamene ulice koje vas u svega nekoliko koraka vode do mirisa lokalnih kuhinja, u opuštenim i iskrenim razgovorima za stolom te kroz jela čiji nas okusi vraćaju u djetinjstvo.

Vidimo se 12. i 13. rujna u Skradinu - dođite, usporite ritam i doživite Dalmaciju svim osjetilima!

Foto: Skradinski festival rižota

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