Sladoled do zadnje banjice! Puljani navalili na besplatne kuglice u centru grada

Povodom kraja sezone, jedna poznata pulska slastičarnica odlučila je počastiti građane, a redovi su se protezali sve do susjedne ulice. Građani su oduševljeni
- Rekli su da dijele dok ima, pa smo došli odmah nakon ručka. Nema boljeg završetka sezone - smije se Ivana koja je čekala 20 minuta za dvije kuglice čokolade i pistacija.
| Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
|
Akcija je trajala sve dok nije ispraznjena posljednja banjica, a osoblje je, kažu, jedva stiglo puniti kornete. - Vlasnici sigurno nisu očekivali ovakav odaziv! Ljudi su dolazili iz šetnje, dućana, s posla... i svi su htjeli barem jednu kuglicu.
Djeca su trčala po rivi s kapljicama sladoleda niz ruke, turisti su se čudili – a Puljani su još jednom dokazali da su spremni stati u red kad je riječ o dobroj kuglici sreće.
Na kraju dana, banjice su bile prazne, osmijesi puni, a grad je još jednom mirisao na ljeto – usred studenoga.
