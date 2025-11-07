Obavijesti

Galerija

Komentari 0
BESPLATNI SLADOLED!

Sladoled do zadnje banjice! Puljani navalili na besplatne kuglice u centru grada

Povodom kraja sezone, jedna poznata pulska slastičarnica odlučila je počastiti građane, a redovi su se protezali sve do susjedne ulice. Građani su oduševljeni
U povodu kraja turističke sezone, pulska slastičarnica nudi svima besplatan sladoled
- Rekli su da dijele dok ima, pa smo došli odmah nakon ručka. Nema boljeg završetka sezone - smije se Ivana koja je čekala 20 minuta za dvije kuglice čokolade i pistacija. | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
1/13
- Rekli su da dijele dok ima, pa smo došli odmah nakon ručka. Nema boljeg završetka sezone - smije se Ivana koja je čekala 20 minuta za dvije kuglice čokolade i pistacija. | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025