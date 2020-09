Svi vlasnici pasa znaju koliko te\u0161ko mo\u017ee biti fotografiranje \u0161teneta koje je stalno u pokretu.\u00a0No, fotograf koji \u010desto fotografira ljubimce Mark Rogers ka\u017ee da\u00a0to i nije takav problem, ako se dobro pripremite, prenosi portal TheWildChild.\u00a0

Prvo, va\u017eno je.\u00a0 pustiti psa da se navikne na kameru.

- Klik i bljesak fotoaparata u po\u010detku im mogu biti neugodni -\u00a0\u00a0ka\u017ee. Zato je dobro dati psu da ponju\u0161i kameru, te onda le\u017eerno po\u010deti snimati okoli\u0161, kako bi se navikao na nju. Po\u010dnite slikati psa tek nakon \u0161to ste namjestili sve parametre za snimanje te kad se on zabavlja oko neke igra\u010dke ili tr\u010di, ne dok sjedi.\u00a0

- Ideja je da budete prirodni i opu\u0161teni, i vi i pas. Nipo\u0161to nije dobro zgrabiti\u00a0tonu poslastica, davati ih psu, pa naglo gurnuti kameru u njegovu nju\u0161ku radi fotografiranja, pa tako po nekoliko puta. Tako\u0111er, uvijek napravite vi\u0161e fotografija istog prizora, kako biste mogli birati najbolje. \u0160to vi\u0161e fotki snimite, ve\u0107e su \u0161anse da \u0107ete snimiti i neku genijalnu - ka\u017ee.\u00a0

Kad god mo\u017eete, isklju\u010dite bljeskalicu, jer ve\u0107ina situacija najbolje izgleda pod\u00a0prirodnom sun\u010devom svjetlo\u0161\u0107u. Snimajte ranije ujutro ili nave\u010der, tijekom malo obla\u010dnih\u00a0dana ili u hladu, kako biste izbjegli odbljesak sunca i to da vam fotke ispadnu 'isprane'.\u00a0

Jo\u0161 jedan va\u017ean savjet: Spustite se na razinu svog psa.\u00a0

- Ako ste iznad njega i gledate prema dolje, svaki snimak izgledat \u0107e jednako kao i ostali. Spustite se na koljeno, sjednite, sagnite se, lezite na trbuh, u\u010dinite sve \u0161to morate da budete o\u010di u o\u010di sa svojim psom i da ga snimate tako - savjetuje fotograf.

Dobro je pripaziti i na pozadinu - neka bude jednostavna, poput pla\u017ee, zelene livade ili\u00a0 drve\u0107a, jer \u0107e se tako pas istaknuti na slici.\u00a0

Naravno, sve ovo mo\u017eda i ne\u0107e pomo\u0107i ako va\u0161 ljubimac svjesno odbija\u00a0fotografiranje, kao \u0161to to, \u010dini se, radi Hina.

Tek na rijetkim fotkama pristala je pozirati kako treba.\u00a0\u00a0

Kao da namjerno 'pokvari' svaku fotografiju

Kad ih vlasnica Yoko krene fotografirati, Kikko, Sasha i Momo uglavnom spremno poziraju, dok Hina kao da namjerno sabotira svaku fotografiju jer se ne želi fotografirati

