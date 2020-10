Torbica je ubrzo postala hit, a nosile su je ne samo sve dame u seriji, ve\u0107 i obo\u017eavateljice diljem svijeta. Danas je \u010desto zovu - prvom IT torbicom.

<p>Baguette torbica započela je svoju fenomenalnu karijeru u seriji "Sex i grad", kad ju je Carrie, odnosno Sarah Jessica Parker stavila pod ruku. Bilo je to prije dvadesetak godina.</p><p>Torbica je ubrzo postala hit, a nosile su je ne samo sve dame u seriji, već i obožavateljice diljem svijeta. Danas je često zovu - prvom IT torbicom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Inovativan nakit inspiriran zagrebačkim Hendrix mostom potpisuje umjetnik Adriano Nokaj</strong></p><p>Ova je torbica došla kao stilsko osvježenje, u moru većih i jednostavnih torbi koje su vladale krajem devedesetih.</p><p>Bilo je to vrijeme minimalizma, a scenu je ubrzo začinila Baguette, čije je ime inspirirano samim bagetom, odnosno kruhom koji taman stane ispod ruke, baš kao i ova kreacija.</p><p>- Moja baka je imala kolekciju vintage torbica ukrašenih perlama, iz 20-ih i 30-ih godina prošloga stoljeća. Kad smo osmislili Baguette, bila sam inspirirana upravo tom njezinom osobnom kolekcijom - izjavila je autorica kreacije Silvia Venturini Fendi za Harper's Bazaar.</p><p> </p><p>Mnogi joj tepaju kao prvoj statement torbici, no s godinama ona nije izgubila na stilskoj vrijednosti, već je popularna i danas.</p><p> </p><p>Naravno, osvanula je u brojnim varijantama i stilovima, jer Baguette je mala kreacija s mnogo lica.</p><p>Šljokice, boje, perje, detalji, aplikacije... ova kreacija imala ih je sve te je i danas jedna od najpopularnijih kreacija u povijesti modnih dodataka. U dvadeset godina koliko postoji, prodana je u čak milijun primjeraka, objavio je <a href="https://www.purseblog.com/fendi/fendi-baguette-icons-day/">Purseblog</a>.</p>