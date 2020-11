Adidas Originals Superstar tenisica umjetniku je poslu\u017eila kao baza za kreaciju inspiriranu podvodnim \u017eivotom. Ba\u0161 kao gusjenica, i potplat novog dizajna dinami\u010dno prianja stopalu, pi\u0161e Hypebeast.

<p>Umjetnik Mr Bailey novu kreaciju vidi kao evoluciju školjke i gusjenice, koja, 'prevedena' u svijet tenisice, djeluje poput neke neobične životinje. Ime projekta je 'Ammonite Superstar: The Evolution of the Shell Toe'.</p><p>Adidas Originals Superstar tenisica umjetniku je poslužila kao baza za kreaciju inspiriranu podvodnim životom. Baš kao gusjenica, i potplat novog dizajna dinamično prianja stopalu, piše <a href="https://hypebeast.com/2020/11/mr-bailey-adidas-originals-ammonite-superstar-the-evolution-of-the-shell-toe-concept-art">Hypebeast</a>.</p><p>Tenisice već niz godina imaju svoju nišu te ih razni kreativci interpretiraju na inovativne načine i pritom koriste nove materijale uz napredne načine oblikovanja.</p><p>Adidas, kao brend koji voli inovacije, nerijetko dopušta raznim umjetnicima i inovatorima da kreiraju obuću za novo doba.</p>