Slavni seks tulum stigao u naše susjedstvo - evo kako su se po maskama zabavljali u Veneciji

Suradnica Suna Georgette Culley, dobila je pozivnicu za jednu od najpopularnijih seks zabava, Killing Kittens, koja je nedavno održana u Veneciji. Iako je to britanski projekt, po prvi put je zabava održana negdje izvan Velike Britanije.

- Subota je, 22 su sata, a ja ispijam šampanjac s gostima na maskenbalu u visokom društvu. Zrak je težak od iščekivanja, posvuda se osjete dizajnerski parfem i... želja. Iako žele skinuti odjeću, britanski maniri nekih od partijanera sprječavaju ih da bilo što pokrenu - piše Georgette Culley.

Ulaznica za ovo događanje košta 650 eura.

- Prepušteno je talijanskom pastuhu da preuzme vodstvo, lagano podiže balsku haljinu svoje partnerice te je lupa po stražnjici - priča Culley jednu od situacija s partyja na koji svi dolaze zamaskirani.

Inspiriran maskenbalima iz 16. stoljeća u regiji, Killing Kittens party priredio je za svoje goste luksuzno, erotično iskustvo u legendarnom talijanskom gradu.

- Legendarni ljubavnik Casanova šepurio se ovim ulicama u 18. stoljeću, a lord Byron pobjegao je ovamo 1816. nakon seksualnog skandala u Engleskoj. To je savršeno mjesto da se izgubite u društvu nepoznate osobe - navela je Culley.

Stigla je na tulum koji je organiziran na kraju venecijanske karnevalske sezone, zajedno sa 100 gostiju koji su doletjeli iz čitavog svijeta.

- Večeras imamo četiri igraonice, objasnila je osnivačica Killing Kittensa, Emma Sayle, dok me vodila u privatni obilazak mjesta prije nego što počne zabava. Nakon nekoliko sati maske će se skinuti i gosti će odjuriti u razne prostorije - navodi Culley.

Na koncu je pojasnila kako će sve to izgledati nakon nekog vremena.

- Večeras dolazi puno biseksualnih djevojaka, tako da ćete vidjeti puno akcije djevojaka na djevojkama. Također ćete vidjeti orgije i goste koji hodaju okolo i gledaju. To je tisuću nijansi sive - pojasnila je Emmy Sayle.

Emma je ispričala kako je više ništa ne iznenađuje, da svašta vidi na tim događanjima, koja se često održavaju na raskošnim lokacijama, obično u modernim penthausima ili vilama van grada.

- Zna biti po 60 golih ljudi na krevetu, poput Danteovog Pakla, što je nekima totalno divlje, no meni je postalo prosječno. To se događa na svakoj zabavi - opisala je Emma.

Killing Kittens zabave postale su hit među britanskim mamama u kasnim 30-tima i 40-tima koje često posjećuju te zabave.

Mnoge do njih došle su radi toga i do Venecije.

- To su mnoge razvedene mame koje osjećaju vatru u sebi, imaju želje i potrebe - otkrila je Emma, ujedno jedna od prijateljica Kate Middleton, piše The Sun.

- Radi se o tome da se one inače u društvu osjećaju nevidljivima, stoga dolaze ovdje i istražuju, otkrivaju slobodu. Govore da se tu zapravo radi samo o užitku i o vremenu koje posvećuju sebi - objasnila je.

Vele da su financijski neovisne te mogu ostaviti muževe i otići iz nesretnih brakova. Navode da su svjesne da ne moraju ostati u brakovima koji ne valjaju.

Među ženama na partyju je i 40-godišnja Lily, rastavljena mama petero djece. Radi kao agentica službe za korisnike te je članica ovog društva već 5 godina.

- Moj partner je sada kod kuće s našom djecom. Jedno drugo poštujemo i kontroliramo se. Ako se on sastaje s nekim, ili ako ja idem s nekim, pobrinemo se da svi skupa budemo dobri - pojasnila je Lily.

Svaki par ima svoje uspone i padove, no mi se brinemo da nam ništa ne uzdrma brod, dodaje.

Lili priča kako je na prvom tulumu tražila samo avanturu, no na kraju je tako upoznala svog sadašnjeg partnera i s njime ima trogodišnjeg sina.

- Došao je na zabavu s drugom ženom. Ona je u našoj grupi prijatelja, tako da nije bilo kao da sam nekoga ukrala. Ovdje u Killing Kittensu volimo dijeliti! Sreli smo se te noći prvi put i nikad se nismo rastali. Nisam ovo očekivala od svog života - priznaje Lily.

S bivšim mužem ima 4 djece, s novim partnerom ima jedno dijete, 3-godišnjeg sina. Sada taj novi partner pričuva svu tu djecu kad ona ide na zabavu.

- Tako sam uzbuđena zbog večeras. Glamur i elegancija venecijanske zabave bolji su od londonskih vila. To se događa jednom u životu - oduševljena je Lily.

Emma kaže kako svi moraju doći s maskom na licu te je nositi dva sata, za vrijeme prijema s pićem. Tada kreće druga etapa tuluma.

- To je mentalitet stada. Nitko ne želi biti prvi, no kad drugi krenu, svi se skidaju - objasnila je Emma, organizatorica.

Tu je još pravila, mobiteli su zabranjeni, a žene imaju prednost biranja.

- Muškarci ne mogu prići ženama koje ne poznaju. Prednost imaju žene, to je Kittens svijet - objasnila je Emma.

Jedna od članica organizacijskog tima, 40-godišnja majka Tash iz Winchestera, govori zašto su maske obavezne.

- To je radi osiguranja privatnosti. Jednom sam bila na tulumu u Londonu i do mene je najednom došla uspaničena djevojka i rekla da je upravo ugledala svog ujaka - prisjetila se Tash. No, djevojka je nosila masku, pa je on nije prepoznao.

Uskoro dolazi do upoznavanja i skidanja maski s lica, jer prijem s pićem je došao do kraja.

- Time je doček s pićem gotov i vrijeme je da skinem ekstravagantno zeleno perje koje mi skriva lice. Okrećem se oko sebe i vidim glamuroznu sredovječnu plavu ženu koja nosi kraljevski venecijanski kostim iz 16. stoljeća. Izgleda kao da je izašla ravno iz Netflixovog Bridgertona - prisjeća se Georgette. Ubrzo joj ta nepoznata žena priznaje da joj je vruće ispod ovratnika, na više načina.

Ubrzo upoznaje i stidljivog novaka Eda, 32-godišnjeg bankara iz Londona.

- Posljednji put kad sam nosio ovo odijelo bilo je to na sprovodu moje bake. Čini mi se da je pomalo neprikladno nositi ga večeras - priča joj Ed.

- Svaka je soba poput eksponata iz muzeja. Nisam imao pojma što očekivati - iskren je prijatelj.

U ponoć prava zabava tek počinje.

- U svakom su kutku parovi i grupe koje se grče od zadovoljstva. Sinkronizirani povici ekstaze dižu se trokatnim venecijanskim penthouseom - prisjetila se Georgette.

- To je tako oslobađajuće - kaže 43-godišnja Australka Lady Jada, dizajnerica i majka jednog djeteta, dok ispija koktel.

- Mi smo više od mama i domaćica. Kroz ova sam druženja stekla niz prijateljica, uživamo u razgovorima o seksu i kroz aplikaciju - objasnila je Jada.

Ona je na tulume krenula dolaziti prije deset godina.

- Smatram da su ovi događaji vrlo elegantni, ali i sigurni. Razočarana sam što moj partner nije mogao doći ovdje večeras - navela je Jada.

Priznaje da je s njim u otvorenoj vezi te da on voli to što ona ide na te zabave.

- On misli da je to jako seksi, no svakako želi doći sa mnom kao gost - veli Jada.

Do 2 ujutro, divovska orgija se odvija u jednoj od renesansnih crvenih soba.

Razne maske, plus skupe i prepoznatljive Louboutin cipele s crvenim potplatom, posvuda su po podu.

Ujutro će se gosti vratiti u svoje svakodnevne uloge - mame koje susreću druge roditelje na vratima škole i razgovaraju o svojoj djeci.

​Ipak, večeras su nakratko pobjegle od granica braka i majčinstva i bile su sebične bez pardona. Do sljedećeg mjeseca, kada će staviti maske i ponovno se sresti, piše The Sun.