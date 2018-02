Slijepe pjege Zodijaka: Ovi unutarnji mehanizmi nas koče

OVAN

Jeste li razmišljali o tome da život nije bitka? Da ne morate pokoriti, da biste vladali? Nije biti ugodno vaša meta, objekt dokazivanja vaše hrabrosti, snage i premoći. U životu tragate za stalno novim izvorima adrenalina. No stalno izazivanje sudbine da vam servira novu prepreku ponekad ne vodi nigdje. Je li cilj dokazivanje ili je cilj stići tamo kuda ste krenuli? Teško vam je priznati poraz.

Teško vam je priznati slabost i da niste u pravu, ne možete sebe vidjeti kao nemoćnog i ponekad manjkavog, kao poraženog. Vaša slijepa točka je u tome da se gurajući prema novim ciljevima i visinama neprestano testirate. Morate biti ispravni. Morate biti uspravni. A zašto? Lakše je kad prihvatite da su padovi i porazi sastavni dio života i mnogo više od toga – naše najveće lekcije i učenja o tome tko smo.

BIK

Bez obzira kako i koliko ju ukrašavali i obogaćivali, rutina ostaje rutina. Tu se osjećate sigurno, zaštićeno, sve vam je poznato. No stvarnost priča drugu priču, priču o neizbježnosti životnih promjena. Dobrodošli u nesigurnost, u područje u kojem morate naučiti vjerovati sebi, vlastitim odlukama koje vas vode prema novim postignućima.

Život počinje tamo gdje prestaje zona komfora. Vi ste stvoreni za stvaranje vrijednosti. A sigurnost nije u stajanju na mjestu, već se stvara kroz kretanje i djelovanje jer time pomičete vlastite granice i budite osobnu moć. Sigurno ste već bili na rubu ponora, možda se i strovalili u njega, ali ste preživjeli. A to vaša slijepa pjega ne shvaća, ne shvaća da opet možete izgubiti čvrsto tlo pod nogama i stvoriti ga iznova, kao što ste toliko puta dosad. Dakle umjesto da zabijate čavle u stare temelje, pogledajte oko sebe. Život je pun novih mogućnosti.

BLIZANCI

Toliko toga vas zanima, toliko ljudi oko vas, toliko interesa... Usporite li ponekad? Ostanete li dovoljno dugo u jednom iskustvu kako biste iz njega izvukli maksimum, a time ga i više cijenili? Brzi ste, znatiželjni, poput spužve upijate informacije. No informacije nisu znanja. Informacije služe za stjecanje znanja.

Komunikacija je bitna za vas, ali vaš strah od rutine i dosade često vas vodi prema prekomjernoj konzumaciji činjenica i informacija koje u brzini ne stignete obuhvatiti u cijelosti, iščitati ono što leži ispod površine. Ponekad vam je mentalna stimulacija važnija od potpunog ostvarenja. Otkrivanje vaše slijepe točke pomoći će vam da pogledate i drugu stranu novčića, dublje istražite neke odnose i teme, možda i prestanete zbunjivati sebe i druge.

Sad ste tu, a za vrlo kratko vrijeme negdje drugdje. Gdje ste u stvari bili, gdje ste sada i kuda namjeravate ići?

RAK

Unutar vašeg tvrdog oklopa može biti jako tijesno, čak i ako ste tamo sami. Ono što je dobro znati, jest da kad se povučete i distancirate od svijeta, zapravo bježite od života, a na neki način i od samih sebe. Povlačite se kad vam osjećaji koje ljudi izazivaju u vama stvaraju nelagodu.

Ne sviđa vam se kako se ponašaju, kako razmišljaju, a zapravo se ne sviđate sami sebi što ne znate kako s tim izaći na kraj, pa idete linijom manjeg otpora, povlačite se u svoju zonu udobnosti. Nekad ćete te neugodne osjećaje prekriti hranom, nekad nekim drugim bijegom od stvarnosti i sebe. Ponekad dobivate suzama.

No sentimentalnost nikad nije zamjena za stvarne osjećaje.

To je samo skrivanje ispod maske tako da ne morate izraziti sve one manje ugodne emocije koje vrebaju u vašim dubinama. A tim putem ćete morati krenuti prije ili kasnije. Što je više neizraženih taloga osjećaja u vama, to će vaše životno putovanje biti teže i zahtjevnije.

LAV

Tko bi rekao da i vi, kraljevi zodijaka imate svoje slijepe točke. Možda vam to glamurozno blještavilo koje nosite u sebi i vanjski sjaj onemogućuje shvaćanje da drugi nisu toliko opčinjeni vama, kao što ste vi sami sobom. Neodoljivi ste, no ponekad i u tome nemate mjeru. Sav taj plemićki duh, samouvjerenost, šarm, sve to ponekad može biti previše za ‘smrtnike’ koji vas okružuju. Oni se trude shvatiti koja je vaša tajna.

Vi s druge strane to ne doživljavate tajnom i pitate se što je toliko posebno u tome što volite sebe, što ste samodopadni. Ponekad su skromnost i jednostavnost odlike velikih ljudi, ljudi koji iza sebe imaju velika postignuća. Zašto ne biste probali istražiti tu zonu, ustati iz svoje kraljevske stolice i svoju utjecajnost i velikodušnost izraziti tako da pomažete onima kojima je pomoć potrebna. Nesebičnost bi vam se mogla svidjeti, a i onima oko vas.

DJEVICA

Vaš moto? Biti spremna i u stanju pripravnosti. Uvijek imate drugu opciju, neku zalihu, nešto da lakše podnesete eventualni gubitak. No život je nemoguće kontrolirati. Život je i nemoguće isplanirati do kraja. On je neuredan, ponekad zbrkan, silovit, ponekad prijeteći miran. Nikad ne znate kada će vas zaskočiti i znajte da nikad ne možete biti spremni na sve.

Život će vas dovoditi do svojih oštrih rubova, no čak i takva iskustva imaju svoju svrhu. Prisjetite se takvih iskustava, sigurno su bila poučna. Ono što je vaša vrlina jest talent za rješavanje problema, a ono što je ironično u cijeloj ovog priči o kontroliranju i planiranju jest da ste vi prilagodljivi i dobro izlazite na kraj s kriznim situacijama. Pitanje za vas - hoćete li nešto očistiti da izgleda lijepo, ili ćete pronaći način da to integrirate u svoj život kako bi stvari bolje funkcionirale? Vrijeme je da efikasno zamijenite s efektivnim.

VAGA

Vaš pogled često je usmjeren na druge, što rade, što misle, kakav ste dojam ostavili na njih… I u toj obuzetosti drugima zaboravljate na najvažniji odnos koji nam je dan u životu, a to je odnos sa samim sobom.



Vaša slijepa pjega je u tome što ste uvjereni da ako brinete o drugima, ako im udovoljavate, oni će vas prihvatiti, potvrditi, vratiti vam uloženo. No nerijetko ostanete začuđeni kada se to ne dogodi i potom, s idejom da ste negdje pogriješili udvostručujete svoje napore i nadate se da ćete dobiti ono što zaslužujete ili barem jedno ‘hvala’.

A kada niti to ne upali, osjećate se potrošeno i iscrpljeno. No pokušate li promijeniti ploču i počnete činiti lijepe stvari za sebe, putem shvatite da ste sami sebi najvažniji, svi oni koje ste obasipali pažnjom i ljubavlju, odjednom će shvatiti sve te vaše ljepote koje ste im prije nudili u bescjenje. Dogodi li se da i tada ostanu nezainteresirani, napustite ih.

ŠKORPION

Sve dok ste neovisni i ne trebate ništa i nikoga, mislite da ste sigurni. Okrećete glavu od potreba i želja, ne želite da one imaju vlast nad vama. Svoju strast zatomljujete ili ju usmjeravate na aktivnosti koje možda nemaju pravu vrijednost za vas. Vaš pogled na svijet je ili crn ili bijel. Nema sredine. Kao da ne možete vidjeti svu kompleksnost psihe drugih ljudi.

Po vama bi život trebao biti jednostavan, bez skrivenih motiva i planova. Tako se osjećate sigurno, tako izbjegavate tjeskobu, neizvjesnost. Bježite od onog što ne možete kontrolirati, s onim što leži ispod površine, a što bi moglo aktivirati vaš vulkan strasti i intenzivnih emocija. Umjesto te silovite potrebe za kontrolom svega što ulazi u vaš život, dopustite si prihvatiti stvari i prepustiti se s povjerenjem. Primijetit ćete kako vaš život postaje bogatiji i sadržajniji.

STRIJELAC

Nema slobode bez odgovornosti. Pogrešno je uvjerenje da je sve u životu osmišljeno kako bi vas vezalo i onemogućilo da isprobate sve ono što vam život nudi. Vaša slijepa točka će ‘progledati’ kada shvatite da život zahtijeva određenu strukturu, okvire i fokus. Bez strukture stvari mogu postati besmislene jer nema konteksta u koji bi ih stavili.

To dovodi do konačnog pitanja: što je smisao života? Bijeg od svega što obavezuje može biti jednako ograničavajući kao i vezanost sama. Razlika je samo u tome što u ovom slučaju to vi radite sami sebi. Ključ je ostvariti zrelost koja podrazumijeva odgovornost, a ne isključuje slobodu.

JARAC

Prva odluka koju trebate donijeti jest uzeti vrijeme za sebe. Jeste li sigurni da se za prave vrijednosti u životu uvijek treba boriti? Istina, želite uspjeti, stvoriti nešto. No razmislite o svojoj slijepoj točki zbog koje niste svjesni važnosti predaha, mirovanja kao i dopuštanja da stvari idu svojim tijekom.

Ne morate svime upravljati, sve kontrolirati, uređivati. U korijenu ovoga leži kronični nedostatak povjerenja. Teško je uživati u bilo čemu kada je strah vaša mantra. Smatrate da se za sve morate pobrinuti sami, tko će ako ne vi? No je li to uistinu tako? Potrebno je shvatiti kako se život odvija iznutra prema van, dakle počinje od vas i svi oni vanjski zahtjevi i obaveze o kojima trebate brinuti, vašem životu oduzimaju posvećenost samima sebi i jednu dublju, duhovniju dimenziju.

VODENJAK

Uronjeni u svoje buntovništvo i otpor protiv svega što vas mijenja, možda ste propustili primijetiti koliko ste puta dosad sami sebi postavili zamku u koju ste upali. Divna je osobina stajati iza svojih ideala, zastupati ih i braniti. No ponekad odbijate prihvatiti tuđe sugestije i to na rezolutan i pomalo elitistički način.

Opirete se tuđim sugestijama, i ne prestajete se opirati sve dok ne ostane ništa čemu biste pružali otpor. No sve to pada u vodu kada shvatite da vam nitko ne govori što biste trebali raditi. Što ako su tuđe sugestije samo stavovi i savjeti koji vam mogu pomoći u ostvarenju kvalitetnih pomaka u svom životu? Ponosni ste na to što razmišljate ‘izvan kutije’ i često ste toliko obuzeti gledanjem izvan okvira, da zanemarite ono što se nalazi unutar kutije, a što je važno za osobnu promjenu.

RIBE

Skinite ružičaste naočale. Ružičasta nijansa stvarnosti može biti jednako ograničena kao i nedostatak životnih snova. Izazov življenja u trećoj dimenziji sastoji se u utemeljenju i ostvarenju snova, a ne u životu u alternativnoj stvarnosti koji je sam po sebi besmislen i neproduktivan.

No živjeti na oblaku, a ne dovesti svoju vjeru, kreativnost i svoje mogućnosti na svjetlo fizičkog svijeta jednako je beznadno kao i napuštanje tog svijeta mašte i ideala. Vaša slijepa pjega je u tome da ne vidite kako morate živjeti svoje snove, manifestirati ih u stvarnosti, a ne ih samo sanjati.