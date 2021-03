Prošli tjedan objavila sam video u kojem sam pokazala kako organiziram svoju garderobu i spomenula sam da ću pokazati i kako slažem svoje majice, ako će to netko zatražiti u komentarima. Začudilo me koliko je ljudi htjelo da im to pokažem i hvala im na tome. Majice su noćna mora kada ih držite u ladici. Normalno ih složite i odložite, a onda kada nešto tražite, sve pomičete i one se na kraju zgužvaju. S ovom tehnikom one će u ladici uvijek ostati onakve kakve ste ih i odložili, napisala je Mrs D uz svoj video na Instagramu u kojem je pokazala svoju tehniku slaganja majica.

Pogledajte u videu njezinu tehniku:

Da bi napravili 'džep' od majice započnite s prednjom stranom okrenutom prema gore i zatim donji dio presavinite prema gore. Tada okrenite majicu, izravnajte ju i savinite ju sa strane rukava prema sredini, sve do ovratnika pa isto učinite i s druge strane.

Majicu tada odozgora prema dolje presavijte nekoliko puta dok ne dobijete kocku.

Primijetit ćete da ste na dnu dobili mali džep, koji tada samo trebate presavinuti i to je to, piše The Sun.