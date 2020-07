Otkrivena bakterija koja 'jede' metal

Znanstvenici su slučajno otkrili vrstu bakterija koje jedu i dobivaju kalorije iz metala, i to nakon što su sumnjali u njihovo postojanje dobrih stotinu godina, ali za to nikada nisu imali dokaze

<p>Znanstvenici su otkrili vrstu bakterija koje jedu i dobivaju kalorije iz metala, i to nakon što su sumnjali u njihovo postojanje dobrih stotinu godina, ali za to nikada nisu imali dokaze. Mikrobiolozi s kalifornijskog tehnološkog instituta (ili Caltecha) nedavno su slučajno otkrili te bakterije u nepovezanom eksperimentu u kojem su koristili mangan. </p><p>Dr. <strong>Jared Leadbetter</strong>, profesor mikrobiologije i zaštite okoliša na Caltechu u Pasadeni, ostavio je, naime, staklenu posudu da se natapa u sudoperu u njegovom uredu i napustio je ured na nekoliko mjeseci, jer je išao raditi u kampus. Kad se vratio, pronašao je teglu prekrivenu tamnom tvari za koju mu nije bilo jasno o čemu je riječ. </p><p>Istraživači su obavili testove i otkrili da je crni premaz pronađen na staklenci zapravo oksidirani mangan, koji je nastao zahvaljujući novootkrivenim bakterijama koje su se najvjerojatnije nalazile u vodi iz slavine.</p><p>- Postoje dokazi da 'rođaci' tih stvorenja borave u podzemnim vodama, te da dio njih dospije do vode za piće u Pasadeni - kaže profesor koji je slučajno došao do otkrića. Rezultati istraživanja u utorak su objavljeni u časopisu Nature, a znanstvenici kažu da je riječ o prvim bakterijama koje koriste mangan kao gorivo za preživljavanje. </p><p>U istraživanju se ističe da bakterije mogu koristiti mangan za proces zvan kemosinteza, koji pretvara ugljični dioksid u biomasu. Vjeruje se da će ovi rezultati pomoći u boljem razumijevanju podzemnih voda i vodnih sustava, koje manganovi oksidi često mogu začepiti. </p><p>- Postoji čitav niz inženjerske literature o sustavima distribucije pitke vode koje mogu začepiti manganovi oksidi - kaže Leadbetter. No, kako i zbog čega se takav materijal stvara takve čepove još uvijek je enigma, dodaje. </p><p>Mnogi znanstvenici smatraju da bi bakterije koje koriste mangan za energiju možda mogle biti odgovorne, no dokazi koji podržavaju tu ideju do sada nisu dostupni - kaže voditelj istraživanja. </p><p>Istraživači također vjeruju da bi nam ovo otkriće moglo pomoći u razumijevanju manganskih nodula - velikih metalnih kuglica koje mogu doseći veličinu grejpa i često se nalaze na morskom dnu. Kuglice često sadrže rijetke metale, no o njima se malo zna, prenosi <a href="https://edition.cnn.com/2020/07/16/world/metal-eating-bacteria-intl-scli-scn/index.html">CNN.</a> </p><p>- Ovo otkriće Jareda i Hanga ispunjava veliki intelektualni jaz u našem razumijevanju elementarnih ciklusa Zemlje i dodaje nam znanja o brojnim načinima na koje je mangan oblikovao evoluciju života na našoj planeti - kaže <strong>Woodward Fischer</strong>, profesor geobiologije na Caltechu, u izjavi. Važno je istaknuti da on nije bio uključen u studiju. </p>