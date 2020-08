Smanjite količinu plastičnog otpada

Količina plastike koju svakodnevno koristimo još uvijek je i više nego prevelika, a svatko od nas kroz promjene u svakodnevnim navikama može doći do toga da se to promijeni na bolje

<p>Prema aktivistima iz udruga koje se bave zaštitom Zemlje, samo 9 posto plastičnog otpada koji proizvedemo se reciklira, dok većina te plastike završava na odlagalištima. Zbog toga bismo trebali poduzeti hitne mjere kako bi se smanjile količine plastičnog otpada koji proizvedemo i odbacujemo. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: 'Zero waste' filozofija</p><p>Tako Rebecca Prince-Ruiz, osnivačica Plastic Free Foundation, neprofitne organizacije koja stoji iza pokreta Plastic Free July - akcije kojom je srpanj na međunarodnoj razini proglašen mjesecom bez plastike - kaže kako svatko od nas može učiniti ponešto da svi zajedno dođemo do tog cilja. Treba ići za tim da pomalo smanjujemo upotrebu jednokratne plastike u svakodnevnom životu. </p><p>Evo nekoliko savjeta za to: </p><h2>U kuhinji </h2><p>Blogerica 'Zelenih' Wendy Graham (MoralFibres.co.uk) kaže da je kuhinja dobro mjesto za početak svjesnog i odgovornog ponašanja prema prirodi.</p><p>- Koristite plastične predmete koje imate i kad dođu do kraja životnog vijeka i više ne budu za upotrebu, zamijenite ih proizvodima od drugog materijala - savjetuje. Također, plastični otpad u kuhinji možete smanjiti i tako da koristite stare plastične bočice od deterdženta za suđe, ili nekih drugih proizvoda te ih samo dopunjavate kad se proizvod potroši. </p><p>Potražite proizvode za čišćenje kućanstava koji se prodaju u recikliranim bocama, koje kasnije možete nadopunjavati. Neke kompanije danas čak nude mogućnost da im pošaljete prazne bočice s potrošenim sredstvom na punjenje, koje vraćaju pune te nude besplatnu zamjenu ambalaže kada se stara potroši. </p><p>Potražite tablete s deterdžentom za perilicu suđa u omotima koji su topivi u vodi. </p><p>Kupujte velika pakiranja tjestenine, kao i druge hrane, za koju možete nabaviti lijepe staklene ili keramičke spremnike za pohranu koje ćete imati godinama. </p><p>Općenito, hranu u hladnjak pospremajte u staklenim zdjelama koje imaju poklopac, ili ih pokrijte tanjurom. Odbacite plastične spremnike, plastične tanjure i čaše. Nabavite slamke od nehrđajućeg čelika, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/health/16-tips-living-less-plastic-22392270">The Mirror.</a> </p><h2>U kupaonici</h2><p>Veliki broj higijenskih potrepština, sredstava za čišćenje i kozmetičkih proizvoda pakiran je u plastici, pa je često teško smanjiti njenu upotrebu u kupaonici. No sve je više proizvoda čiji proizvođači vode računa o recikliranju, pa ako obratite više pažnje, možete se okrenuti takvim proizvodima. </p><p>Prije svega, izaberite biorazgradivi toaletni papir s valjkom koji je biorazgradiv (danas se mogu pronaći i oni topivi u vodi), te odbacite plastične britvice za jednokratnu upotrebu. Tradicionalna metalna britvica s paketom noževa za zamjenu u konačnici može biti i jeftinija od jednokratnih plastičnih, jer će cijena u konačnici biti manja. </p><p>Koristite četkice za zube s bambusovom drškom i vlaknima, ili električne četkice za zube sa zamjenjivim glavama. Istina je da su i one izrađene od plastike, no na kraju ćete ih koristiti dulje i tako potrošiti manje plastike nego s klasičnim četkicama koje se koriste mjesec, dva i odbacuju. </p><p>Birajte higijenske uloške i tampone koji su pakirani u razgradive omote ili je plastični omot sveden na najmanju moguću mjeru, ili iskušajte silikonsku čašicu za menstrualnu krv, koja se može prati.</p><p>Nabavljajte kozmetiku i higijenske proizvode od proizvođača koji brinu o okolišu. </p><h2>U vrtu</h2><p>Britanska novinarka koja se bavi vrtlarstvom Alys Fowler s Prijateljima Zemlje radi na savjetima za vrtlare koji žele vrt bez plastike. </p><p>Prije svega, razmislite o biorazgradivim posudama za biljke, koje, kada se potroše i počnu pucati, možete koristiti kao kompost. Ako uzgajate svoje povrće i imate za to prostora, nabavite staklenik s metalnim ili drvenim okovima. Metalne ćete lakše postaviti, no drvene je lakše popraviti, kaže Fowler.</p><p>Za sadnice možete iskoristiti posudice od jogurta, koje se u većini slučajeva također mogu reciklirati. </p><h2>U kozmetičkoj torbici </h2><p>Koristite jastučiće za uklanjanje šminke koji se mogu prati i kojima je za skidanje šminke dovoljna obična voda. Mogu se koristiti i do 200 puta, te na kraju reciklirati. </p><p>Šampone i balzame kupujte u rinfuzi, ili u velikim pakiranjima, pa ih pretočite u bočice koje se recikliraju i koje ćete koristiti dulje vrijeme. </p><h2>Ne zaboravite kućne ljubimce!</h2><p>Milijarde vrećica hrane za kućne ljubimce završe na odlagalištu otpada svake godine, a reciklira ih se manje od 20.000 godišnje, što ih izjednačava s opterećenjem koje predstavljaju jednokratne plastične šalice za kavu. </p><p>Zato kupujte hranu u limenkama, te onu u kartonskoj ambalaži, ili češće kuhajte svojim ljubimcima. Psi i mačke vole jetru i bubrege koji se mogu nabaviti jeftino, pa ćete i tako profitirati. </p>