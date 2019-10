'Smeđa krava': Obožavaju miks mlijeka i cole, piju to oduvijek

Pisac komičnih scenarija za radio i televiziju James Felton nedavno je na Twitteru objavio kako je u engleskom gradu Birminghamu popularna mješavina Coca Cole i mlijeka - zvana Milk Coke.

- Da, to ljudi ovdje stvarno piju - napisao je Felton na svom profilu na Twitteru, uz svoju fotografiju na kojoj ispija, kako je sam rekao 'odvratan napitak'.

Milk coke is a real thing. Brummies love it. We can all move on from this discussion now, I will be taking no further questions. pic.twitter.com/dQR8bg3UAO