'Drame' iz hrvatskih rodilišta: Tata htio roditi umjesto mame

- Više od 10 godina radim u rađaoni i porodila sam više tisuća žena. Svaka je žena posebna i niti jedan porod nije isti, pa tako ni kovitlac emocija koje proživljavaju rodilje, njihovi partneri, ali i mi medicinsko osoblje. Budući da porod u prosjeku traje više sati, imamo vremena upoznati rodilju pa ponekad saznamo intimne detalje njihove veze na jedan neposredniji i drugačiji način nego u ordinaciji. Upravo stoga ponekad dođe do neočekivanih situacija i duhovitih momenata - objašnjava dr.sc.Vesna Gall, specijalistica ginekologije i opstetricije te fetalne medicine, ujedno voditeljica Odjela rađaone u KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu.

Ističe kako na odjelu imaju kvalitetan odnos s pacijenticama, pa su tako rodilište izbora za mnoge trudnice te ujedno I treće rodilište po broju porođaja u Hrvatskoj, što znači da ih pacijentice cijene i rado dolaze k njima. Ostaju pribrani i stručni u nepredviđenim situacijama, iako se na kraju ponekad svi zajedno ljudski nasmiju.

– Imali smo situaciju da je s gospođom na porodu bio njezin suprug. Visok i snažan čovjek, inače mesar po struci. U rađaoni je bila i kada za porod, ali gospođa je nije koristila, rađala je na stolu za rađanje. Uglavnom, porod je jako dobro prošao, upravo smo krenuli vagati bebu kad iza sebe čujemo tresak. Svi smo se okrenuli i vidimo da se gospodin onesvijestio i upao u kadu za rađanje. Naravno, priskočili smo i pružili mu pomoć jer očito su emocije bile toliko snažne da su ga savladale. Navikli smo i nije prvi put da nam očevi padaju u nesvijest, objašnjava dr. Gall dodajući kako je najčešće u tim slučajevima riječ o ljudima koji dolaze na drugi ili treći porod svoje supruge pa je za očekivati da već znaju što ih očekuje. Imali su i slučajeva da su partneri padajući u nesvijest zaradili i druge ozljede, pa su ih tako vodili na šivanje ili stomatologu jer su okrhnuli zub, a uvijek su spremni odvesti ih kad im pozli i poleći ih na neki krevet, dati im čašu vode, čaja, nešto slatko za pojesti, što god imamo pri ruci. Kad ih preplavi navala adrenalina i svih pozitivnih osjećaja zbog dolaska prinove, muškarci ponekad budu više smeteni nego njihove supruge.

– Tako smo imali situaciju da je nestrpljivi suprug utrčao u rađaonu tražeći svoju ženu, no nije nas poslušao kad smo mu rekli da pričeka na određenom mjestu nego je uletio bez pitanja u prvu rađaonu na koju je naišao i bacio se ondje na ženu koja je taman rodila i ležala je s bebom u naručju. Izljubio ju je, čestitao joj, a gospođa je bila u potpunom šoku i jedva je procijedila: A tko ste vi? Tad je shvatio da je utrčao posve nepoznatoj ženi. Odveli smo ga do njegove supruge pa smo se svi zajedno nasmijali nespretnoj situaciji, kazala je. Ponekad im supružnici postaju treći pacijenti, pa uz rodilju i bebu brinu i o njima, no zanimljivo im je vidjeti kako i supruge koje rađaju u tim teškim trenucima skrbe o najbližima.

– Evo, dolazi trud, dišem, dišem, jesi gladan mili? Aha. Evo novi trud, dišem, dišem, jesi žedan zlato? Više puta smo svjedočili takvim situacijama gdje žena koja samo što ne rodi uz veliku bol i dalje brine o svom suprugu i njegovim potrebama, a zapravo ima prečeg posla, nastavila je dr. Gall objašnjavajući kako je zapravo i partnerima teško jer svjedoče velikoj boli koju proživljavaju njihove ljubljene, a nikao im ne mogu pomoći. Zato ima onih koji su na porodu vrlo angažirani i spremni dati sve od sebe da olakšaju situaciju.

– Imali smo jednog tatu koji se svojski trudio, sve su radili zajedno, on je nju motivirao, hajde sad dišemo, sad tiskamo i slično. Žena je već bila pred kraj poroda i ostala je bez snage, a trebala je odraditi taj zadnji potisak. Gospodin se toliko zanio cijelom pričom da je mrtav ozbiljan rekao: Dajte, budem ja, recite mi kako, ispričala je. I rodilje znaju biti komplicirane, pa su tako imali slučaj žene koja je uporno željela roditi u prisustvu supruga koji se zadržao na poslu i nikako da stigne.

- Već je otvorena sedam centimetara, beba ne želi čekati, ali ona je odlučna da bez njega neće ući u rađaonu, pa makar rodila na hodniku. Na kraju je suprug stigao i sve se dobro završilo. Ako pitate za ozljede koje nam nanesu trudnice, nama je to dio svakodnevice. Trudovi su ponekad toliko snažni da ih žene zbilja ne mogu samo tako podnijeti, a osobito im je teško ako rađaju same. Često im kažemo da se slobodno uhvate za našu ruku, pa su tako u rađaonama zbilja filmske scene gdje pacijentica drži za ruku liječnika i zajedno urlaju od boli - ona zbog trudova, a on jer ga je snažno stisnula. Bude tu i ogrebotina i udaraca, no sve je to normalno jer se žene suočavaju s teškim situacijama, objašnjava ona.

Ima i sretnica koje doslovno protrče kroz rađaonu, pa tako pamte slučaj trudnice koja je stigla kolima Hitne pomoći i rodila u roku od pet minuta na upisu pacijenata, nije ni uspjela doći do rađaone.

- Imali smo i pacijenticu koja je došla tvrdeći da osjeća lagane grčeve, ništa strašno pa je samo preventivno stigla na pregled, a ustanovilo se da samo što nije rodila i bila je gotova u par minuta. Porod je zapravo prekrasan trenutak. Mnoge žene plaču i kunu se da više nikad neće ostati trudne, a onda nam se vrate za godinu dana. I to je ljepota poroda, što zaborave na svu bol kad zagrle svoju bebu - zaključila je dr. Gall, inače i sama majka dvoje djece.