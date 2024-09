Smrtnost je još visoka, čuvajte srce! Pomažu antioksidansi, omega-3 masne kiseline, vlakna

Hrvatska je u proteklih desetljeće i pol postigla značajan pad smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti. Tada je smrtnost bila nešto iznad 50 posto, a zadnji podatak za 2023. godinu je 38 posto. Statistika HZJZ pokazuje da smo 2019. godine imali oko 22.000 umrlih od tih bolesti, što se u vrijeme pandemije Covida povećalo, dijelom i zbog ukupnog porasta smrtnosti, no zadnji podatak za 2023. godinu kaže da je od kardiovaskularnih bolesti umrlo 19.938 osoba, što je oko 38,8 posto ukupne smrtnosti. Tim padom možemo biti donekle zadovoljni, no po smrtnosti smo još uvijek lošiji od prosjeka EU, odnosno spadamo u zemlje s relativno visokom smrtnošću od bolesti srca i krvnih žila. Posebno zabrinjava to što bilježimo i nešto višu stopu prijevremene smrtnosti, dakle kod pacijenata u dobi od do 64 godine, koja se kreće oko 23 posto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.