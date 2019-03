Snažne fotografije: 'Da nismo imali pojas više nas ne bi bilo'

Unatoč činjenici da postoji svijest o važnosti pojasa, mnogi vozači i suvozači na Novom Zelandu još se ne vežu prilikom ulaska u automobil. Prema statistici svake godine u prometu pogine 90 Novozelanđana samo zato što nisu pričvrstili pojas.

Foto: NZTA

U želji da spase živote, iz Novozelandske prometne agencije lansirali su potresnu kampanju. Fotografirali su muškarce koji su preživjeli smrtonosne sudare te su prikazali teške ozljede koje su pritom zadobili. Iako je ozbiljnost ozljeda jasno vidljiva, niti jedan od muškaraca ne bi bio živ da nisu pričvrstili pojas.

Foto: NZTA

Kampanju su namjerno fokusirali na muškarcima obraćajući se upravo njima jer su istraživanja pokazala da su manje spremni pričvrstiti pojas u autu nego žene. Tijekom 2012. godine na cesti je poginulo 11 žena koje se nisu vezale, a 2016. godine poginulo je 28 žena. No brojevi su puno viši kad je riječ o muškarcima. Tako je 2012. godine poginulo 46 muškaraca koji nisu vezali pojas, a 2017. godine bilo ih je 72.

Liam Bethell ima slomljena rebra, tri kralješka i preživio je moždano krvarenje nakon što je na njegov automobil naletio kamion. Bio je u komi 10 dana i probudio se baš uoči rođenja njegove kćeri. Da nije imao pojas, ne bi preživio.

Foto: NZTA

Rick Haira je prelazio prugu 2004. godine i njegov auto je okrznuo vlak. Izgubio je kontrolu nad vozilom koje se nekontrolirano vrtjelo. Bio je osiguran pojasom, pa samo zbog te činjenice nije izletio iz automobila.

Foto: NZTA

Dylam Chirnside ostao je prikliješten u sudaru s drugim vozilom nedaleko svoje kuće 2017. godine. Slomio je kosti koje spajaju glavu i kralježnicu te pretrpio ozljedu mozga, no preživio je zbog pojasa i uspio se oporaviti. Kako bi dodatno istaknuli važnost, svi muškarci na fotografijama na mjestu gdje je bio pojas nose uočljivu modricu.

Foto: NZTA

Fizički podsjetnik da su ispravno odlučili vezati se. Kampanju su lansirali pozivajući preživjele da im se jave. Odazvali su se mnogi, no od stotinu muškaraca odabrali su desetak čije su ozljede vješti šminkeri ponovili i nacrtali za potrebe fotografiranja. Specijalisti posebnih efekata i vizažisti uz pomoć osobnih fotografija modela pokušali su stvoriti što stvarnije i točnije ozljede. Pomogla im je i dr. Natasha McKay, specijalistica Hitne medicine.

- Pojas zaista ostavlja ovakav trag. On će vam spasiti život, ali će ostaviti podsjetnik na to kako je to učinio - kazala je McKay. Fotografije su objavili na reklamnim panoima blizu većih parkirališta barova i kafića u novozelandskim gradovima. Prema prometnim izvješćima iz 2017. godine pokazalo se da 30 posto prometnih nezgoda uključuje sudionike koji nisu vezani.