Ovaj slavonski sokak ima oko sto splavova na vodi i svi su ovdje velika obitelj, koja provodi vrijeme na ljepotici Savi sve od lipnja do rujna, a u međuvremenu priređuju i zimska i proljetna okupljanja
PLUTAJUĆI SOKAK PLUS+
Snježana i Saša imaju posebnu kuću na rijeci u Sl. Brodu: 'Moj splav je moja cvjetna oaza'
Čitanje članka: 4 min
Ima jedna jedina ulica na vodi u Hrvatskoj, to je Splavarska ulica u Slavonskom Brodu. O prelijepim splavovima već smo pisali. Svaki je jedinstven i lijep na svoj način, ali postoji jedan splav koji ne možete ne primijetiti - splav Snježane i Saše Mašića.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+