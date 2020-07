Soda bikarbona i ocat najbolje će izvući smrad iz sportske robe

Kad standardni deterdžent više ne funkcionira, uklonite smrad iz odjeće prirodnim metodama, pogotovo ako imate problema s neugodnim mirisima u odjeći u kojoj vježbate

<p>Nakon pranja odjeća za vježbanje vam i dalje smrdi po znoju, a deterdžentom s kojim obično perete odjeću nikako da izvuče taj neugodan miris? Niste jedini, većina ljudi koji redovito vježbaju se susreću s ovakvim problemom.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pranje nove odjeće prije nošenja<br/> </p><p>- Neugodan miris na odjeći za vježbanje najčešće nastaje nakupinom znoja i bakterija iz vašeg tijela - objašnjava <strong>Mary Zeitler</strong>, vodeća znanstvenica u Whirlpool Corporation. Način na koji spremate odjeću za vježbanje također može dovesti do neugodnih mirisa - na primjer, odlaganje znojne odjeće u zatvorenoj torbi za teretanu, ormaru ili u spremniku u kojem obično odlažete prljavo rublje.</p><p>Uz to, kvalitetne tkanine visokih performansi imaju sposobnost istiskivanja vode iz vlakana, a to otežava prodiranje vode u vašoj perilici rublja prilikom pranja. Zato je teže iz odjeće za vježbanje izvući znoj i bakterije. U nastavku su savjeti Mary Zeitler o tome kako ispravu prati odjeću u kojoj vježbate:</p><p>Postoje brojni deterdženti koji se koriste pri pranju sportske odjeće i pomažu kod neugodnih mirisa. No, ako želite uštedjeti i riješiti se smrada iz odjeće to možete i pomoću prirodnih metoda. Soda bikarbona i ocat odlični su u rješavanju neugodnih mirisa.</p><h2>1. Soda bikarbona</h2><p>Soda bikarbona je dobro poznati dezodorans, pa ne čudi što ova metoda tako dobro funkcionira. Dodajte šalicu sode bikarbone u perilicu dok se nadopunjuje, zajedno s deterdžentom. Ova metoda izvlači sav neugodan miris iz odjeće za vježbanje. Također, soda bikarbona i sprječava zadržavanje neugodnih mirisa pa idući put kad se oznojite u istoj odjeći koju ste oprali sa sodom vjerojatno će manje zaudarati nego inače.</p><h2>2. Odjeću prethodno natopite octom</h2><p>Unaprijed natopite odjeću u svojoj perilici za rublje u jednom ciklusu i to hladnom vodom, zatim dodajte šalicu octa. Nakon toga rublje u veš mašini operite na uobičajen način s toplom vodom i uz dodatak deterdženta.</p><p>Iako ova metoda nije tako učinkovita kao soda bikarbona, ipak većinu mirisa izvuče iz odjeće. Ako kupujete bijeli ocat u velikim količinama za druge svrhe čišćenja, ovo je super jeftina i praktična metoda. I da, ne morate brinuti, kod ove metode pranja miris octa se neće zadržati na odjeći, piše <a href="https://www.health.com/home/workout-clothes-smell?utm_campaign=health_health&utm_content=evergreen&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_term=5efcb0fc5239c60001269767" target="_blank">Health</a>.</p>