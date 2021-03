Ako ste mislili da je ananas nešto najčudnije što možete staviti na pizzu, moramo vam reći da nije. Iako je ananas na pizzi izazvao mnoge rasprave velikih gurmana, Jamie Oliver izazvao je još veću reakciju kada je podijelio svoj recept za 'omiljenu brzu pizzu s kobasicama'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Slavni kuhar otkrio je tajni, slatki sastojak s kojim voli nadjenuti svoju omiljenu pizzu, a to je crveno grožđe! Na Instagramu je objavio fotografiju ove slasne delicije te je napisao: 'Grožđe na pizzi iz sinoćnje epizode #KeepCookingFamilyFavourites! Tko je to već probao i tko je spreman to isprobati???'

Ako mislite da su ljudi u komentarima bili zgroženi, varate se. Svojim tajnim receptom oduševio je mnoge pa su tako neki komentirali kako jedva čekaju to isprobati: 'Ananas? Što? Pa pečeno grožđe na pizzi je san! Ovo ću definitivno isprobati. Buddyjevo uzbuđenje definitivno je pobudilo moj interes!', 'Ovo je nešto najbolje','Sline mi cure'.

Naravno bilo je i onih koje Jamie nije očarao s ovim receptom, ali njih je bilo manje. Tako su se oni kojima se ovaj recept nije svidio našalili: 'S ovim ubijate mnogo Talijana. Grožđe? Na pizzi?', 'Pokušat ću ali sam malo sumnjičav zbog grožđa'.

Jamiejev recept prikazan je u njegovoj TV emisiji Keep Cooking Family Favorites, a može se naći i u njegovoj novoj knjizi '7 načina', piše Hello.