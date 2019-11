Šok i nevjerica: Znate li koliko su neke stvari uistinu velike?

1. Veličina semafora u nekim zemljama.

Foto: Reddit/Imgur

2. Losovi su puno veći nego možete zamisliti.

Foto: Reddit/Imgur

3. Sekvoja (redwood).

This is how big a redwood is. pic.twitter.com/4fM56PHpjt — Domenico Calia (@CaliaDomenico) September 15, 2019

4. Neki prometni znakovi su zbilja veliki.

Foto: Reddit/Imgur

5. Veličina jedne lopatice na vjetroturbini.

Foto: Reddit/Imgur

6. A ovdje je usporedba čovjeka i cijele vjetroturbine.

Foto: Reddit/Imgur

7. Tu je pak usporedba tornada i vjetroturbine.

8. Usporedba Shaquille O'Neala (2,16 metara) i najvišeg čovjeka koji je ikada živio.

Foto: Reddit/Imgur

9. Razlika u veličini glave muškog bizona i čovjeka.

Foto: Reddit/Imgur

10. Ovo su pluća od konja puna zraka, zbilja su ogromna.

Horses have massive lungs. Here is a picture of fully inflated horse lungs. pic.twitter.com/YxpQkw49C9 — The Human Experience (@thehumanxp) August 28, 2017

11. A ovo je veličina kitove lubanje.

Foto: Reddit/Imgur

12. Velika piramida je zaista velika.

13. Usporedba Indonezije sa SAD-om i Europom.

Foto: Reddit/Imgur

