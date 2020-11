Šokantno otkriće: Iako nije imala nikakve simptome korone, 70 dana je bila zarazna

Žena (71) iz Washingtona je imala neku vrstu leukemije pa je njezin imunološki sustav bio oslabljen i time manje sposoban da se što prije oslobodi čestica virusa koje se bile prisutne 70 dana

<p>Prema novom izvješću, žena koja je bila pozitivna na koronu imala je u sebi čestice virusa 70 dana što znači da je cijelo to vrijeme bila zarazna, iako nije pokazivala simptome bolesti.</p><p>Iako su istraživači sumnjali da ljudi s oslabljenim imunološkim sustavom mogu duže vremena biti zarazni, do sada je bilo malo dokaza o tome.</p><p>Nalazi su u suprotnosti sa smjernicama američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), koje kažu da imunološki oslabljene osobe s COVID-19 vjerojatno nisu zarazne nakon 20 dana.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (savjeti za jak imunitet):</p><p>Nova otkrića sugeriraju da ovaj virus može zabrinjavati određene imunokompromitirane pacijente, napisali su autori u svom radu objavljenom u časopisu Cell.</p><p>- Kako se ovaj virus nastavlja širiti, tako će se zaraziti sve više ljudi s nizom imunosupresijskih poremećaja, a važno je razumjeti kako se on ponaša kod tih pacijenata - rekao je Vincent Munster, virolog iz Nacionalnog instituta za Alergija i zarazne bolesti.</p><p>Ova žena se zarazila krajem veljače u rehabilitacijskoj ustanovi Life Care Center u Kirklandu u državi Washington, gdje je bila pacijent.</p><p>Bila je hospitalizirana zbog anemije povezane s rakom, 25. veljače, a liječnici su je testirali i na COVID-19. Pozitivna je bila 2. ožujka.</p><p>Tijekom sljedećih 15 tjedana testirali su je više od deset puta. Zarazne čestice virusa bile su prisutne 70 dana, što znači da je ona cijelo to vrijeme mogla širiti bolest.</p><p>Istraživači su uspjeli izolirati virus iz uzoraka pacijenta i uzgojiti ga u laboratoriju. </p><p>U izvješću se navodi da su ljudi s COVID-19 zarazni oko osam dana nakon infekcije. Najduže zabilježeno trajanje infekcije je bilo 20 dana.</p><p>Žena je vjerojatno bila toliko dugo zarazna jer njezino tijelo nije postiglo odgovarajući imunološki odgovor.</p><p>Autori su također izvršili genetsko sekvenciranje SARS-CoV-2 tijekom infekcije žene i vidjeli su da je virus s vremenom razvio nekoliko mutacija. Međutim, mutacije nisu utjecale na to koliko se brzo virus replicirao. </p><p>Kako se ona riješila virusa je nepoznato i to je nešto što bi trebalo ispitati u budućim istraživanjima koja uključuju pacijente s oslabljenim imunološkim sustavom, rekli su autori.</p><p>Uz to, istraživači ne znaju zašto ona nikada nije dobila simptome COVIDA-19 unatoč tome što je bila imunokompromitirana.</p><p>Autori napominju da je njihova studija uključivala samo jedan slučaj, pa se stoga nalazi ne moraju nužno odnositi na sve pacijente sa stanjima koja oslabljuju imunološki sustav, piše <a href="https://www.livescience.com/woman-sheds-infectious-coronavirus-70-days.html">Live Science</a>.</p>