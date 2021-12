Jordan Bovee (27) je odgajana u konzervativnom kršćanskom kućanstvu s mamom koja je bila plavokosa i preplanula i sestrom koja je slijedila isti stil. Ali Jordan je uvijek bila 'crna ovca' obitelji koja je više voljela obilježja gotike nego klasično uređivanje i šminkanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Kroksice za gotičare

Samoprozvana industrijska gotičarka odlučila se transformirati u klasičnu ljepoticu kako bi više sličila svojoj sestri. Prošla je privremenu zapanjujuću transformaciju koja je obavljena na YouTube-u. Profesionalna šminkerica je prekrila njezine tetovaže i crni lateks zamijenila za svjetlucavu srebrnu haljinu.

- Bila sam potpuno zatečena kada sam vidjela sebe u takvom izdanju. Očekivala sam da ću se barem malo prepoznati po svojim prirodnim osobinama, ali izgledala sam kao potpuno druga osoba. To me gotovo uplašilo budući da sam se navikla na to kako obično izgledam - rekla je.

Jordan, inače umjetnica iz Minnesote u Americi, je eksperimentirala sa svojim izgledom od malih nogu. U školi je često dobivala uvrede, ali se reakcija stranaca s vremenom poboljšala.

- To je sada evoluiralo u zaintrigiranost i komplimente. Većina ljudi mi kaže da misli da sam zanimljiva i mnogi me fotografiraju - rekla je Jordan i dodala da ono što najviše voli kod svog stila je to što ga je gradila odmalena. Ona tvrdi kako je ona sama sebi na neki način umjetničko djelo i sretna je što je ostala vjerna sebi i svojoj viziji sve ove godine.

Rekla je da je njezina sestra Angela uvijek bila tradicionalno lijepa i popularna i da je izgledala prekrasno s plavom kosom i ružičastom odjećom. Sestra Angela je čak jednom dobila titulu Little Miss Minnesota, a njezin kontrastni imidž je inspirirao Jordan da učini ovu transformaciju.

- Bila sam znatiželjna jer su me cijeli život pitali kako izgledam ‘normalno’ i nikad nisam imala odgovor na to pitanje. Bio je to zaista uzbudljiv eksperiment i trebalo mi je oko pet sati da se presvučem, prekrijem tetovaže, stavim periku i našminkam se - kaže Jordan.

Njezin plavi ruž, tamno sjenilo i bijela šminka zamijenjeni su toplijim tonovima, a glamurozni outfit upotpunjen je tijarom. Jordanini bližnji su ostali bez teksta kada su vidjeli krajnji rezultat.

- Angela stvarno nije znala što da misli. Bila je šokirana, pogotovo jer se zbog pandemije nismo vidjele više od godinu dana - kaže Jordan.

Njezin zaručnik Matt Lindner također je ostao bez riječi, ali je rekao da njegova buduća supruga i dalje izgleda lijepo. I unatoč tome što nije izgledala ni približno poput gotičarke, Jordan je bila zadovoljna ekstremnim promjenama.

- Svidjelo mi se to što sam imala haljinu srebrne boje. Bojala sam se da će biti nešto ružičasto ili tamnocrveno, pa me razveselilo to što ipak nije bila toliko ekstremna promjena - navodi.

Nakon nekoliko sati u cipelama svoje sestre, Jordan se vratila svom omiljenom gotičkom stilu. Sada bi definitivno razmislila o tome da ponovno napravi drugačiju transformaciju i nada se da će fotografije prije i poslije potaknuti druge ljude da budu ono što jesu.

- Više od svega želim da ovaj projekt inspirira ljude da budu svoji bez obzira na to što drugi ljudi misle. Ako ništa drugo, nadam se da je bilo zabavno i da je nekome izmamilo osmijeh na lice. To je i bio cilj cijelog projekta - zaključila je Jordan, piše Daily Star.