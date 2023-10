Solarna elektrana i štednja: 'Od kako koristimo elektranu, naši računi iznose po nekoliko eura'

Sa solarnom elektranom, moja obitelj i ja smo izuzetno zadovoljni. Sama pomisao da samostalno proizvodimo energiju odnosno da koristimo energiju sunca je fantastična, a uz financijsku uštedu cijeli je proces zaokružen. Od kako smo počeli s korištenjem elektrane, računi su se smanjili, pa nam tako danas iznose po nekoliko eura. Premda sam znala da će biti tako, i dalje se ugodno iznenadim kada vidim da nam račun iznosi svega dva eura, ispričala nam je Darija Walter iz Osijeka, jedna od prošlogodišnjih dobitnica nagradnog natječaja '2030. je danas'.

Riječ je o nagradnom natječaju kojeg organiziraju Zelena energetska zadruga i Raiffeisenbank u Hrvatskoj, u kojem deset dobitnika može osvojiti sufinanciranje ugradnje solarne elektrane za obiteljsku kuću, u vrijednosti od 2,500 eura. Natječaj se provodi treću godinu za redom.

- Jako sam zadovoljan, sve super funkcionira u stilu 'fire and forget' - pali i vozi i ne razmišljaj, iako dosta pratim rad elektrane jer me zanima s tehničke strane. Ja nisam do sada imao neku enormnu potrošnju struje. Godišnje 'samo' oko 3000 kn/400 €, ali s prelaskom na električni auto (s kojim napravim oko 30.000 km godišnje) taj bi mi se iznos popeo na nekih 6000 kn/800 €, a ovako računam da ću imati oko 1000/1500 kn godišnje. Po ljeti mi je račun 'u minusu', dok u hladnijim/tamnijim mjesecima će ipak bit nešto za platiti, ali u toku godine je to to - rekao je Jadranko Mateš iz Poreča, također prošlogodišnji dobitnik nagrade.

Glavni uzrok klimatskih promjena je štetno sagorijevanje fosilnih goriva, od kojih su nafta i ugljen najveći zagađivači. Ugradnjom solarne elektrane pozitivno se utječe na zaustavljanje klimatskih promjena i očuvanje Zemlje.

- Na natječaj sam se prijavila iz znatiželje, ali prvenstveno zbog želje da na krov svoje obiteljske kuće postavim solarnu elektranu. S obzirom kako se trudim živjeti održivo i odgovorno te što je više moguće energetski neovisno, postavljanje ove elektrane logičan je korak pa je ovaj nagradni natječaj došao u pravi trenutak - dodala je Darija koja solarnu elektranu koristi već više od godinu dana i njenu ugradnju bi preporučila svima.

- Ne samo zbog ostvarivanja znatne financijske uštede već i zbog odgovornosti prema zaštiti prirode i okoliša. Održivost i energetska neovisnost danas su važniji nego ikada prije - rekla je Darija.

S Darijom se slaže i Jadranko

- Elektranu bi preporučio svakome kome se ona isplati, a to je valjda svakome koji ima obiteljsku kuću, odgovarajući krov, orijentaciju i potrošnju veću od 300 eura godišnje. Pitanje nije hoće li se isplatiti nego kada će se isplatiti (investicija). Samo treba staviti brojke na papir i izračunati - kaže Jadranko koji elektranu koristi od kraja travnja ove godine, ali o njenoj ugradnji razmišlja već devet godina. Kada je saznao za natječaj o sufinanciranju ugradnje solarne elektrane to se pokazalo kao odlična prilika da svoju dugogodišnju želju pretvori u stvarnost.

- Jako me zaintrigirao i način na koji je sve to zamišljeno. Podržavam koncept koji Zelena energetska zadruga zastupa - dodao je.

I ove godine će 10 sretnih dobitnika osvojiti 2500 eura za sufinanciranja solarne elektrane. Poanta natječaja je osvijestiti korisnost ugradnje solarnih elektrana, pogotovo u doba visokih troškova energenata, kako bi kućanstva bila što energetski neovisnija.