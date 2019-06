Spasila život sinu: 'Crvenilo se počelo širiti uz venu na ruci'

Britanka Alexandra Ruddy (41) odvela je sina (8) u ZOO vrt. Dječak je nespretno pao i ozlijedio se.

- Bilo je to prije tjedan dana. Došli smo doma i očistili ranu te je previli kako se ne bi inficirala. Činilo se da je sve u redu, no jučer kad smo se vraćali s plaže i uočila sam kako mu se crvenilo proteže uz venu na ruci. Provjerila sam mu lakat i stanje je bilo isto - napisala je ona na Facebooku. Zbog tog crvenila odlučila je dječaka odmah odvesti na Hitnu.

Odmah su ga primili, a liječnik je pohvalio majku zbog brze reakcije. Bila je riječ o sepsi, hitnom i vrlo opasnom stanju.

- Sepsa je vitalno ugrožavajuće stanje kada dolazi do prijenosa bakterija uzroka infekcije u krvotok. Manifestira se povišenom temperaturom, općim lošim stanjem, ponekad i poremećajem svijesti te promjenama na koži u smislu promjene boje, pojave mrlja ili osipa te zahtijeva hitnu hospitalizaciju i antibiotsku terapiju. Razlikujemo sepsu i septički šok. Sepsa je stanje kad je bolesnik još stabilan što se tiče tlaka i pulsa te postoje smjernice prema kojima se to liječi. Liječiti treba početi odmah kako se ne bi razvio septički šok. On ima znatno veće posljedice, uzrokuje oštećenje vitalnih organa i smrtnost je veoma visoka. Nema sustava tijela koji nije zahvaćen septičnim šokom - od rada srca, bubrega, jetre i tako dalje, pojasnila je doc. dr. sc. Višnja Ivančan, predsjednica Hrvatskog društva za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu. Kazala je kako sepsa nastaje ako čovjeku iznenada padne imunitet, pa se organizam teško bori protiv bakterija.

Češće se u bolnicama javlja kod imunokompromitiranih bolesnika, osobito kod hematoloških malignih bolesti, kod pacijenata starije životne dobi te u kirurškim intenzivnim jedinicama zbog velikih otvorenih rana, no kod pacijenata koji dolaze izvan bolnice uzroci mogu biti različiti. Alexandrin sin stigao je na vrijeme tako da je dobio antibiotsku terapiju i ubrzo se oporavio. No ona mu je spasila život, kao što je to prije pet godina učinila Jade Rodford (30). Nedavno je objavila potresnu video snimku iz tog razdoblja.

Njezinoj je kćeri 2014. godine naglo pozlilo, djevojčica je poplavila i nije mogla disati. Tada je imala pet godina. Kad je zvala hitne službe, majci su liječnici govorili da se malena vjerojatno prehladila i da joj nije ništa. No ona se tad sjetila snimiti svoju kćer i poslala je snimku u bolnicu. Pozvali su je da ipak hitno dođe. Djevojčici su dijagnosticirali sepsu, a u bolnici se od nje oporavljala sljedeća dva tjedna.

- Postupno je dobivala snagu, ali bilo je zastrašujuće. Nedavno sam se sjetila snimke i odlučila sam je podijeliti sa svijetom jer smatram da bi svaki roditelj ovo trebao vidjeti. Mojoj djevojčici snimka je spasila život - istaknula je majka.

Liječnici ističu kako se sepsa često javlja u bolničkim odjelima za intenzivnu njegu i ondje je brzo prepoznaju.

- Prosječno pojavnost ne bi trebala biti više od pet do deset posto, a ovisno o jedinici za intenzivno liječenje kod nas je prosjek oko tri posto. Međutim, treba istaknuti kako je smrtnost od sepse između deset i dvadeset posto, a kod septičnog šoka je viša od 60 posto. Zato je važno prepoznati je na vrijeme. Nije sporno kod nas u bolnicama jer je odmah prepoznajemo, ali se ne prepoznaje na vrijeme kod kuće, ponekad čak i u općim praksama jer stanje jednostavno može zavarati. Uvijek treba misliti na to i nikako ne zanemariti simptome. Dakle, visoka temperatura, osjećaj slabosti i promjene na koži uvijek su razlog za hitan posjet liječniku - upozorila je dr. Ivančan.

