Šef me odmah privukao. Izgledao je dobro i samouvjereno. Među nama se brzo stvorila neka kemija. Kad je došao prosinac, jedva sam čekala božićnu zabavu na poslu. Svi su taj dan na poslu počeli rano piti. Šefu sam poklonila imelu - prisjetila se Sarah Barns (26), frizerka iz Velike Britanije koja je u to vrijeme radila kao pomoćnica administratora u osiguravajućem društvu.

Priznala je da je dugo maštala o 'klinču' sa šefom i bila je na korak do toga.

- Nastavili smo razmjenjivati ​​koketne poglede dok smo pijuckali prošek i na kraju smo se odšuljali u njegov ured - dodala je.

No nakon seksa ostala je razočarana njegovim performansom. Ispostavilo se da nije ljubavnik kakvim ga je zamišljala.

- Izdržao je oko dvije minute, ostavivši me slomljenu i razočaranu. Nisam se mogla suočiti s njim nakon te noći, ali srećom nitko od naših kolega nije ništa posumnjao, jer je kratko trajalo - nastavila je i priznala da se kaje što je to napravila, nije precizirala kaje li se zato što je bila intimna sa šefom ili zato što se ispostavilo da je on očajan ljubavnik.

Inače, prema istraživanju provedenom u Velikoj Britaniji na 2000 ljudi, ispostavilo se da 42 posto ljudi žudi za kolegom/kolegicom s posla dok je njih 17 posto napravilo isto što i Sarah - prepustili su se strasti s kolegom/kolegicom na uredskoj božićnoj zabavi, mnogi u njih napravili su to iako su u vezi ili braku (51 posto), prenosi The Sun.