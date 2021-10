Financijska savjetnica i model Gweneth Lee (49) iz zapadnog Londona, ponosna je na to što je ljubavnica mnogim oženjenim muškarcima. Za The Sun je objasnila zašto je odustala od tradicionalnih izlazaka te ih zamijenila onima s tajnim sastancima i porukama.

- Otkad je moja četverogodišnja veza završila 2017., imala sam aferu nakon afere s brojnim oženjenim muškarcima. Od vrhunskih poslovnih ljudi do hotelijera, dobivala sam prekrasne darove i otmjene parfeme. Moj način života omogućio mi je da uživam u muškom društvu i uzbudljivom seksu, a da ne podnosim svakodnevicu 'normalnog' života, svađe oko toga tko će iznijeti kante za smeće i turobno čavrljanje o brizi o djeci. U ovom trenutku nisam sigurna da bih to mogla podnijeti - ispričala je Lee.

Neke se žene srame što su ljubavnice, ali Lee kaže kako je prema tome otvorena i nema srama. Ona je kaže, izabrala što želi biti trenutno.

- Jednom je prilikom poznanica čula da se viđam s oženjenim muškarcima i okrenula se prema meni. Optužila me da uništavam obitelji. Nije se morala brinuti jer ne bi krenula na njezinog supruga. Zabavljanje s oženjenim muškarcima je uzbudljivo, putujete, idete u restorane, šaljete si tajne poruke i slično - kaže Lee.

Lee je ispričala kako je jednom bila s financijskim savjetnikom s kojim je često letjela pa je čak i kabinsko osoblje zapamtilo što ona pije.

- Tijekom putovanja u Marakeš vodio me u kupovinu na tržnice i u jednom vikendu mi je kupio darove u vrijednosti većoj od 1,3 milijuna kuna, a to nije bilo ni neobično. Bio je još jedan slučaj kada je jedan od mojih ljubavnika pomislio da smo gotovi pa je otišao u Harrods i kupio mi prekrasnu Cartier narukvicu, koja košta 220 tisuća kuna, da se ispriča, a ja samo nisam imala signala pa mu nisam odgovarala na poruke. Jednostavno takav tretman ne dobijete u običnoj vezi kada raspravljate o tome koja je hrana na popustu i što treba kupiti - govori ljubavnica.

No Lee nije uvijek bila ljubavnica. Bila je i sretno udana, ali je s 31 izgubila muža Roba zbog raka. Za sebe kaže da ju je vrlo moguće gubitak ljubavi u životu gurnuo prema tome da bude ljubavnica. Kada ju je Rob napustio bila je jako tjeskobna, a ovo joj je uistinu pomoglo.

- Mislim da je lijepo biti u mogućnosti vjenčati se, imati djecu i imati to bračno blaženstvo, ali ima nas puno kojima to ne treba. Biti mama mi nikada nije bio prioritet. Što se tiče mojih afera, i one mogu biti dugoročne. Postoji jedan čovjek s kojim sam u kontaktu više od deset godina. Osim toga dobro mi je izlaziti s oženjenim muškarcima jer sam im većinom samo ja ljubavnica pa se ne moram natjecati ni sa kim, a oni su uzbuđeni što jedu u restoranima u kojima inače nikada ne bi jeli, naručuju kavijar i slično. Realno, ponašaju se onako kako ne mogu sa svojim ženama - objašnjava.

Ona nikada ne traži darove, skupe restorane ni hranu pa je moguće zbog toga muškarci i vole - jer nikada ništa od njih ne očekuje.

- Ti muškarci vrlo često govore lijepo o svojim suprugama, ali nikad se ne osjećam kao da sam na drugom mjestu. U njihovom braku bi moglo biti sve u redu, ali nedostaje im intimnost, koju im samo ja mogu pružiti. Iz tog razloga, među ostalim, ne osjećam krivnju za svoje postupke. Ne osjećam mrvicu grižnje savjesti niti čak razmišljam o njihovoj ženi ili djeci, ne poznajem ih. No to nikada ne bi napravila mužu od prijateljice. Čvrsto vjerujem da čovjeka ne možete ukrasti ako ne želi biti ukraden. Jednostavno nemam tu moć - govori Lee.

Prema Lee, i žene varaju isto, a muškarci koji žele varati su tu na raspolaganju - možete ih vrlo brzo imati jer oni to žele i daju vam to do znanja.

- Svatko tko želi ovo raditi mora znati da ovo nije priča sretnog završetka. Oženjen muškarac ima obitelj kojoj ide kući i ne vodi vas na praznike za Božić i Novu godinu. Prvo morate biti sigurni da to želite raditi bez emocija inače ćete biti usamljeni. U tome nema ljubavi. I muškarci i žene ulaze u brak izgledajući sjajno i seksi. No često, i obično nakon djece, se prestanu truditi. Izlaze iz forme, a seks nestaje. Tada kreću u potragu za drugim ženama kao što sam ja - zaključila je Lee.