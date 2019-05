Splićanka Mia (44) otkriva sve tajne face fitnessa: Pomladi se!

Certificirana face fitness trenerica, Splićanka Mia Šoškić (44), specijalnim vježbama i tehnikama "skida" bore i pomaže učvrstiti mišiće lica definirajući njegove konture i dajući mu svjež izgled.

Vježbe za lice je počela istraživati prije nekoliko godina, radi vlastitih bora za koje je smatrala da su preizražene. Željela je pronaći rješenje koje će biti prirodno, ali i dugoročno i efikasno. Proučavala je vježbe i metode brojnih face fitness učitelja iz Europe, Amerike i Australije, a na kraju se odlučila obratiti danas 73-godišnjoj Carolyn Cleave iz Seattlea u američkoj državi Washington. Bilo je to prije tri godine.

- Imamo 57 mišića na licu i vratu i ne koristimo ih sve aktivno, u nekom svakodnevnom životu. Samo dio njih koristimo pri mimici lica u dnevnoj komunikaciji. Vježbe za lice, odnosno ova tehnika koju proučavam i podučavam ciljano vježba konkretne mišiće. Jednak je princip kao kod vježbi za tijelo, mnogo mišića ne koristimo u svakodnevnom kretanju i treba ih dodatno osnažiti nekim treningom. Moja učiteljica Carolyn i danas zajedno s doktorom anatomije osmišljava nove vježbe. Ona sama testira svaku vježbu, a neki probni period traje šest mjeseci i u njemu sudjeluju mnoge žene. Tek nakon što se pokažu zadovoljavajući rezultati koji učvršćuju lice, ona tu vježbu dalje uči nas - kaže Mia čije je lice najbolji primjer da vježbe zaista funkcioniraju. No, svoj mladenački izgled ona zahvaljuje i redovitom vježbanju.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL - Imam svoj YouTube kanal na kojem ima šest vježbi, ali na svojoj Internet stranici imam sve vježbe koje zasad podučavam, njih 35, koje se mogu naručiti. Podučavam polaznice jednom tjedno, uživo. U početku je potrebno vježbati pet puta tjedno po 15 minuta na dan, dok se ne stekne rutina i mišići aktiviraju i učvrste. Potom je potrebno samo 'održavati', dva do tri puta tjedno. Moja učiteljica sada vježba samo jednom tjedno, a izgleda sjajno – objašnjava Mia.

Velika strast su joj i kuhanje i osmišljavanje novih vegetarijanskih recepata sa suprugom, koji već 15 godina radi u njihovu vegetarijanskom restoranu u Splitu.

Moje učenice su jako zadovoljne postignutim rezultatima, a i ja osobno. Naprosto treba vježbati i ne odustajati, kaže Mia.

Dovoljno je, dodaje, samo vidjeti kako izgleda Carolyn. Od svih koje je proučavala, njezin pristup učenju je najpristupačniji i najbrži, a osvojila ju je i time što ima više vježbi za vrat od svih drugih.

- Njezina koža i konture lica su lijepe bez ikakvih zahvata i operacija. Osobno sam probala botoks zbog bora na čelu, ali sam zaključila da nije to za mene. Netko to voli, svi smo različiti i imamo različite afinitete i želje. Tako sam ja odabrala vježbe za lice i posvetila se tome - kaže nam Mia koja smatra i da face fitness s botoksom 'u suradnji' može također vrlo dobro funkcionirati. Na pitanje ima li među silnim ženama kojima smetaju bore i pokoji muškarac, Mia kroz smijeh kaže kako to nije za Dalmatince.

- Znaju muškarci kupiti paket vježbi, ali ja ne mogu znati za koga su namijenjene, je li za njih ili možda suprugu. Ali nisu naši kršni Dalmatinci baš skloni nekom pretjeranom 'uljepšavanju' u ovakvoj verziji. Muškarcima čak bore dobro i stoje, ako mene pitate, ali držim da bi vratnim mišićima ipak trebali malo 'pomoći' da se ne opuste. Pa nije neki problem kratko ga 'iščetkati' i namazati kremom, a tih par minuta vježbe pokazat će odličan rezultat - kaže Mia koja smatra da se vrat najčešće zapostavlja, baš kao i dekolte.

Dok su mnoge žene posvećene njezi lica, vrat zaboravljaju, a upravo vrat najčešće 'otkrije' ženine godine.

- Koža vrata i dekoltea je također osjetljiva. Vrat je 'pokriven' s dva velika plosnata mišića, platizme, sa svake strane, koji seže od brade do dekoltea. I treba ih vježbati, ojačavati. Također, preporučujem svima da koriste zaštitu protiv sunca i hidratantne kreme, po mogućnosti biološke. Kao što ne želimo hranu prskanu pesticidima tako bismo trebali izbjegavati kemiju u kremama. Također, važna je i posebna krema za područje oko očiju, ali i puno tekućine jer hidratacija dolazi iznutra. Pijem i matcha latte, napitak od zelenog čaja te kombuchu, koji su sjajni za organizam - zaključuje Mia.

ČETKANJEM SE UČVRŠĆUJE PODBRADAK

Nanesite hidratantnu kremu na kožu vrata ispod brade pa do ključne kosti. Stavite otvoreni dlan ruke na korijen vrata preko ključne kosti. Držeći ruku pritisnutom ispružite vrat s bradom prema gore, no nikako ne rastežući donju vilicu. Djelomično stegnite dlan druge ruke u šaku i postavite gornji dio područja između prvog i drugog zgloba četiriju stegnutih prstiju ispod čeljusne linije i uha. Pritisnite čvrsto. Počevši ispod jednog uha i završavajući ispod drugog, ‘četkajte’ područje uz liniju čeljusti, ispod brade i vilice vrhovima četiriju stegnutih prstiju, krećući se naprijed-natrag. Promijenite smjer i ‘četkajte’ područje podbratka ispod vilice s jedne na drugu stranu. Savjet: Tijekom ove faze vježbe vrhom jezika pritisnite nepce. Zatim nastavite ‘četkati’ područje od jedne prema drugoj strani vrata pokretima gore-dolje. Zamijenite ruke. Mijenjajući ruke nakon svakog kruga, izvedite do pet krugova u jednoj vježbi.

UBLAŽAVANJE BORA NA MOSTU NOSA - BORE MRŠTILICE

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Postavite tri srednja prsta na području između očiju. Prstima klizite prema gore, spuštajući obrve prema dolje - mršteći ih. Zatim prstima klizite prema dolje podižući obrve prema gore. Vježbu treba izvoditi ritmički. Ponovite vježbu 10 puta.

POLJUBAC ZA ČVRŠĆE MIŠIĆE OKO USANA

Povlačeći kutove usana prema ušima i čineći njima tvrde čvoriće, postavite palčeve obje ruke u kutove usana, na čvoriće, tako da budu okrenuti prema dolje. Ostali prsti naslonjeni su na sljepoočnice. Napućite usne u poljubac stvarajući tako otpor i klizite palčevima od kutova usana prema ušima u dužini od oko pet centimetara od usana. Ponovite 10 puta.

VJEŽBA ZA PUNIJE USNE

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL Postavite vrh kažiprsta između zatvorenih usana. Usnama načinite poljubac i stisnite vrh prsta usnama zamišljajući da je olovka. Kao da lomite usnama zamišljenu olovku polako udaljavajte kažiprst od usana zadržavajući pritisak na usnama. Pogled usmjerite na vrh prsta. To će vam olakšati održavanje odgovarajuće snage pritiska. Nabrojite do 40.

STOP BORAMA SMIJALICAMA

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Postavite jastučiće palčeva obje ruke pored vanjskih kutova očiju da budu okrenuti prema dolje. Ostale prste naslanjajte na bočne strane glave. Stisnite kapke i klizite palčevima prema sljepoočnicama brojeći do pet. Ponovite vježbu 10 puta. Prilikom klizanja oči su čvrsto stisnute.

NEPREPOZNATLJIVA HUREM: Nekad prekrasna glumica danas izgleda kao plastična lutka