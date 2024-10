Splićanka u Španjolskoj osvojila prestižnu nagradu među svjetski poznatim klinikama

Bivša Miss Universe, a danas uspješna poduzetnica Biljana Mančić, u Španjolskoj je Murciji dobila prestižnu nagradu Annual Bookings Awards in Heath Tourism 2024. Ta se nagrada dodjeljuje svake godine u sklopu vodećeg europskog događanja u zdravstvenom turizmu EMT - European Medical Tourism Fair.

Poliklinika MakeOver ove Splićanke bila je nominirana u kategoriji najbolje klinike za međunarodne klijente i to u jakoj konkurenciji. Dovoljno je reći da su se za isto priznanje natjecale zdravstvene i estetske klinike iz Tajlanda, Francuske, Slovačke i Turske.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:47 Majka Hajdukovog golmana nikad seksepilnija, za njom se okreću glave na plaži | Video: 24sata/Video

- Sama nominacija mi je bila veliki vjetar u leđa. Iznimno sam zahvalna i ponosna što sam se našla među globalnim liderima u međunarodnom turizmu, a još više što su me ti isti i nagradili. Oduševljena sam i sretna, velike zahvale idu mom cijelom timu i obitelji, jer ovo ništa ne bi bilo moguće bez njih i njihove potpore. U ovom sam poslu takoreći od osme godine života, zahvaljujući obiteljskom salonu iza kojeg je 30 godina rada. Polikliniku MakeOver otvorila sam u najizazovnijem periodu, u vrijeme pandemije. No, ne samo da smo opstali, nego danas imamo sjajan tim vrhunskih domaćih i međunarodnih stručnjaka na polju anti-age, dermatologije, ginekologije, a odnedavno i medicine rada - ističe nekadašnja Miss Universe, koja je već godinama jedan od autoriteta na području ljepote, a klijentice su joj poznate dame, od misice Anice Kovač, Ive Todorić do mame Hajdukovca Renate Lovrinčević.

Foto: Instagram

- Ove smo godine imali 115 nominiranih, a Biljana je doista zaslužila ovo priznanje, jer s tolikom ljubavlju i trudom radi svoj posao. Siguran sam da će i dalje inspirirati mnoge druge ljude da se bave medicinskim turizmom te na najbolji način i dalje u svijetu prezentirati grad Split - rekao je dr. Paata Ratiani iz Gruzije, dok je njegov kolega dr. Prem Jagyasi iz Indije dodao: "Kao članu žirija izuzetno mi je zadovoljstvo što je nagrađena klinika iz prelijepog Splita u Hrvatskoj. Biljana radi velike stvari za medicinski turizam u Hrvatskoj!"

Foto: Privatna arhiva

Biljana je kozmetičku karijeru počela prije mnogo godina u obiteljskom kozmetičkom salonu Gorica gdje je naučila sve o njezi kože i beauty segmentu. S vremenom je izgradila pravo malo carstvo kad je riječ o industriji ljepote, a trenutačno sprema i doktorat na temu zdravstvenog turizma. Jedan od tretmana u njenoj klinici za kojim lude mnoge žene, među kojima su i poznate dame iz cijele regije, je onaj pomlađivanjem spermom lososa. Koriste ga i mnoge svjetske zvijezde, poput Jennifer Aniston i Kim Kardashian.

- Injektira se ispod kože, a zatim počinje postupak čišćenja unutarnjeg sloja kože od slobodnih radikala i toksina, koji se tijekom godina nakupljaju u organizmu. Koža tako očišćena dobiva predivan sjaj i blistavost. Ovo je vrhunski proizvod za anti-ageing. Odličan je i kod rješavanja ožiljaka od akni, pomaže i kod pušačke, suhe i zapuštene kože. Sve žene koje mi dolaze, bile poznate ili ne, jednostavno su oduševljene - kaže Biljana, koja je glavna distributerka ovog anti-age proizvoda na prirodnoj bazi.