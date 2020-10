Nakon oporavka, tri mjeseca kasnije, Amy je s grupom prijatelja oti\u0161la u Bristol na koncert. Na koncertu se odjednom\u00a0po\u010dela osje\u0107ati lo\u0161e. Sljede\u0107e \u010dega se sje\u0107a je bu\u0111enje u kolima hitne pomo\u0107i.

<p>Prije deset godina, Amy su dijagnosticirali sindrom posturalne tahikardije (PoTS), koji uzrokuje abnormalno povećanje brzine otkucaja srca nakon sjedenja ili stajanja. Ovo stanje joj je izazvala ponovljena virusna infekcija, tonzilitis, koju je imala oko pet puta u nekoliko mjeseci.</p><p>Amy se često onesvijesti kad ustane, ali liječnici ne mogu pronaći vezu između toga i njezinog srčanog zastoja. Iako Amy priznaje da je to zastrašujuće, ona bira biti pozitivna. Također, vodi blog o svom stanju u nadi da će pomoći drugima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Bila sam frizerka i od toga sam odustala kad je PoTS počeo jer sam cijelo vrijeme padala u nesvijest, to je bio glavni problem. Držala sam sve prilično dobro pod kontrolom. Kada sam bila stomatološka sestra na poslu sam podigla jako težak stolac i ozlijedila leđa. Leđa su me boljela tjednima. Išla sam kod fizioterapeuta i kiropraktičara i dobila sam tablete protiv bolova. Onda sam odjednom jedne noći doslovno izgubila osjet od struka prema dolje. Otišla sam u bolnicu i tada mi je srce prvi put stalo - ispričala je Amy kojoj je srce za vrijeme boravka u bolnici stalo još tri puta.</p><p>- Uopće nije bilo pravog odgovora. To nije vrsta simptoma PoTS-a. Liječnici mi nisu znali objasniti zašto mi se to događa - dodala je.</p><p>Nakon oporavka, tri mjeseca kasnije, Amy je s grupom prijatelja otišla u Bristol na koncert. Na koncertu se odjednom počela osjećati loše. Sljedeće čega se sjeća je buđenje u kolima hitne pomoći.</p><p>Njeno srce je stalo peti put na tri i pol minute. Nakon toga se vratila u Torquay, gdje je tada živjela, kako bi dobila daljnju njegu u bolnici Torbay. Tu joj je srce stalo šesti put. Amy se oporavila, a novi zastoj srca doživjela je u studenom 2019. dok je bila na poslu.</p><p>- Bila sam u bolnici tjedan dana, ali sam bila jako tvrdoglava pa sam se ponovno vratila na posao i doživjela još jedan zastoj. To je jako zastrašujuće, ali sam odlučila biti pozitivna - otkrila je Amy i dodala da joj je spavanje predstavljalo problem.</p><p>- Jako sam se bojala da se neću probuditi. Bilo mi je jako teško - priznala je Amy koja ima psihološku pomoć za svoje stanje. </p><p>Ona je posjetila i specijaliste u Londonu, ali ni oni ne znaju odgovoriti na pitanje zašto doživljava zastoje srca, prenosi <a href="https://metro.co.uk/2020/10/04/womans-heart-has-stopped-and-been-restarted-eight-times-in-three-years-13368497/">Metro</a>.</p>