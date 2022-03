Sređivanje ormara: Kvalitetna organizacija garderobe za novu sezonu i osvježenje stila

Ima jedna izreka koja obično opisuje stanje kod većine nas, a to je da nosimo samo 20% odjeće. Ostalo je višak ili smo za neke komade emotivno vezani ili čak ne stanemo u njih te romantično mislimo kako će doći i vrijeme za to. No, tako prolaze mjeseci, a ormari 'pucaju po šavovima'.

Zato je promjena sezone idealna za to. Garderobu možemo srediti u samo nekoliko koraka. Prvo, ako nešto ne nosite godinama, odnesite na reciklažu ili poklonite nekome.

POGLEDAJTE VIDEO: Kreativan posao stiliste

Odjeću koju nosite operite, osvježite, prije nego je spremite za sljedeću zimu. Dobro je pritom isprazniti sve ormare, odnosno provjeriti što se krije u onom 'zaboravljenom' djelu.

Dobro je svako malo rotirati stvari u garderobi, kako biste se podsjetili što uistinu imate.

Odjeća koju smo kupili impulzivno često visi u ormaru dulje nego što bi trebala, a odjeća koju bismo mogli nositi gubi se u stražnjem dijelu ormara. To su česte boljke naše užurbane svakodnevice - sada je vrijeme da i to sredite.

Manje stvari bilo bi dobro držati u ladicama ili kutijama, a i vješalice su zahvalne - stavite na njih što više stvari, kako se ne bi gužvale. Ako je prostor ograničen, držite na vješalicama odjeću za posao i van, a kućnu robu složite na vidljivo mjesto.

Kućna odjeća se zna gomilati, no možda je vrijeme da pobacate većinu tih razvučenih majica i vesti izbijeljelih u pranju.

Razmislite o vlastitom ormaru kao dućanu - koje stvari biste istaknuli, koje najviše volite te koje često nosite.

Možete slagati odjeću po principu boje ili krojeva, na primjer sve crveno zajedno, kao i sakoe jedan pored drugog. Ovaj način olakšava svakodnevno biranje i slaganje outfita. Dobro je i odvojiti odjeću po prigodama - dnevna, večernja, sportska.

Promjenom pozicije odjeće te reorganizacijom ormara možete dobiti neke druge ideje, kako biste uživali u kreativnosti odijevanja.