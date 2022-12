Sretna dobitnica automobila: 'Ovo je lijep poklon za Božić'

Iznenađena sam bila kada sam čula da sam sretna dobitnica ovog automobila. Suprug i ja godinama već ispunjavamo ove nagrade i naravno da uvijek nešto očekuješ, ali ni u primisli mi nije bilo da bih mogla dobiti. Jako sam sretna, ispričala nam je sretna dobitnica Najda Blaić iz Zagreba na primopredaji Citroëna C3 Aircross.

Fenomenalan automobil donijeli su joj nagradni kuponi iz 24sata. Na primopredaju je s njom stigao suprug koje je zapravo izrezivao kupone, a Najda ih je ispisivala i slala.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Prvo što sam pitala supruga kad sam čula da smo napokon osvojili bilo je: 'Evo, je li sada dosta', a on je rekao: 'A nee, tek sad krećemo, sad imamo dokaz da je to stvarno'. Ljudima je uvijek u primisli da je to za nekog drugog i onda kad dobiješ bude iznenađenje. U svakom slučaju jako lijepo iznenađenje i zašto ne i dalje nastaviti - kaže Najda.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Automobil joj se jako sviđa.

- Ipak, svaki novi auto je dobar. Imam 17-godišnjaka koji će uskoro polagati vozački tako da je i on jako sretan. Dugo igram vaše nagrade, ali ovo je prvi put da sam dobila. Predivan Božićni poklon - govori nam Najda.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Sada idemo prvo redom. Prvo ćemo ga registrirati, a ćemo onda vidjeti tko će ga voziti - dodala je.

Kada smo je nazvali da je upravo ona sretna dobitnica, Najda je bila oduševljena.

Najčitaniji članci