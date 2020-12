Možete se zaljubiti u gotovo bilo koga, ali postoje određeni ljudi u koje se ne biste trebali zaljubiti. Primjerice vaš šef, tata vašeg prijatelja, bivši partner vaše najbolje prijateljice i slično. Svi ti ljudi 'nose' natpis 'Zabranjeno!' i 'Ne smije se dirati!' jer krše vaš društveni ustroj. Što ih, naravno, čini još primamljivijima.

Zašto je 'zabranjeno' privlačno?

Prvo, zato jer je zabranjeno. Nitko ne voli kad mu se govori što raditi, a ako je nešto zabranjeno, to odmah postaje privlačnije, posebno u erotskom smislu, jer požuda raste u stvarima koje su izvan granica.

Tajnost povećava intimnost. Ako ste prisiljeni skrivati ​​svoju strastvenu ljubav, to će vam pomoći da razvijete osjećaj 'ti i ja protiv svijeta'. Ako je vaša veza pod prijetnjom, otkriće bi značilo da se više ne možete vidjeti, pa onda za vas ta veza postaje još dragocjenija.

Puno je razloga zašto većinu nas u određenoj fazi života privuče netko tko je 'zabranjen' i dovede nas do iskušenja. Ali isplati li se to? Morate opravdavati odluke, često lagati, riskirati svoju ili njihovu reputaciju. Završi li to ikad dobro?

Ove dvije žene ispričale su svoja iskustva sa 'zabranjenim' ljubavima, piše Daily Mail.

1. 'Udala sam se za čovjeka koji je slomio srce mojoj najboljoj prijateljici'

Moja prijateljica Kate nije osobito posesivna osoba i da je bio neki drugi njezin bivši u pitanju, ne bi ni trepnula okom kada bi joj rekla: 'Hej! Pogodi tko je moj novi dečko? Tvoj bivši'.

Ali ovo nije bio bilo koji bivši. To je bila ljubav njezinog života s kojom je planirala provesti ostatak života. Kad ju je ostavio, što nije imalo nikakve veze sa mnom, ona je bila očajna.

Kao njezina najbolja prijateljica, ja sam bila ta koja je sjedila s njom i mazila ju dok je plakala. Trebali su joj mjeseci da se vrati u bilo kakvu normalu: bila je krajnje slomljenog srca. Kasnije mi je on rekao da tu više nije bilo strasti i da je bilo najbolje da on otiđe.

Kate je sada u drugoj vezi s vrlo dragim muškarcem, ali mislim da još uvijek prolazi kroz emocije od prije. Ne mogu vam reći je li se to promijenilo jer nije razgovarala sa mnom otkad je saznala za nas.

Uvijek sam se dobro slagala s njezinim bivšim, ali on je bio zaručnik moje najbolje prijateljice, tako da je bio potpuno zabranjen. Smatrala sam ga vrlo privlačnim i zabavnim, ali nikada nismo koketirali.

Kad su se razišli, poslao mi je poruku da se nada da će biti dobro i hoću li se ja pobrinuti za nju, a ja sam mu poželjela sve najbolje i to je to. Sve dok ga otprilike osam mjeseci kasnije nisam srela na koncertu. Iznenadila sam se kako je bilo dobro vidjeti ga. Razgovarali smo i tad smo već dobro popili, a otprilike dva sata kasnije počela sam se osjećati krivom. Rekla sam mu, 'Nisam sigurna da bi Kate bila oduševljena što toliko dugo razgovaramo'. Pogledao me i rekao: 'Ne. Ali više nisam s Kate. I stvarno uživam u razgovoru s tobom. '

Tada sam trebala otići jer je to bio prvi nagovještaj da se nešto događa. Da mi nismo samo prijatelji koji dijelimo stare uspomene.

Ali nisam otišla. Stvarno mi se sviđao, bila sam sama tri godine, bila sam usamljena i godinama nisam upoznala nikoga tko bi mi se svidio. Kate je do tada već upoznala svog novog dečka. Ja sam bila pijana, on je bio pijan, godinama smo bili prijatelji, a ono što se dogodilo bilo je neizbježno. Došli smo kod mene i spavali smo zajedno. Kad sam sutradan otvorila oči, silno me pogodilo to što sam učinila. Preplavila me krivnja i bila sam sigurna da će on zažaliti. Bila sam u krivu. Privukao me k sebi i rekao da je ovo toliko dugo želio. Bila sam šokirana jer prethodne noći ništa od toga nije bilo spomenuto. Tada je priznao da se, nakon što je prekinuo s Kate, poigravao idejom da me pozove, ali me nije htio dovesti u neugodan položaj.

Palo mi je na pamet da ovo nije bilo samo na jednu noć i da se to neće moći prikriti. Osjećala sam se vrlo zbunjeno. Kate je bila moja najbolja prijateljica, ali ovdje je bio momak koji me jako privlačio, dobro poznavao, volio i koji je želio budućnost sa mnom. Imala sam 37 godina i željela sam djecu.

Bila sam tako rastrgana. Njihova je veza bila gotova, pa zapravo nisam učinila ništa loše, ali postoji neizgovoreni kôd koji kaže da s bivšim dečkom od prijateljice nikako ne smiješ izlaziti. Pogotovo ne s onim koji joj je slomio srce i u kojeg je još uvijek vjerojatno zaljubljena.

Znala sam da bi se to moglo svesti na izbor između moje prijateljice i veze s nekim tko bi mogao biti onaj pravi. Za mene je jedino rješenje bilo vidjeti postoji li šansa za budućnost prije nego što sve stavim na kocku. Tako smo se potajno viđali otprilike dva mjeseca i nikome nismo ništa govorili.

Veza se premjestila s 'Jesam li sigurna u ovo? Mogu izgubiti sve' u 'Ovo je moja srodna duša i ne mogu zamisliti život bez njega' u šest tjedana. Ali puno ljudi se tako osjeća prva tri mjeseca tako da sam pričekala. I tada se sve raspalo. Postajali smo sve manje oprezni i kad se Kate jednog dana nenajavljeno pojavila kod mene, njegov je automobil bio parkiran vani, bili smo uhvaćeni. Vidjela sam kako se zaustavlja s autom, i u tom trenu sam shvatila kako se njegov auto skroz vidi. Bilo je besmisleno pretvarati se pa smo je pustili unutra i svi smo stajali gledajući se. Nikad, ali nikad neću zaboraviti njezino lice. Toliko je emocija bljesnulo iz nje. Zbunjenost. Šok. Nevjernost. Bol. Izdaja. Bijes. Gađenje.

Nije rekla ništa. Samo nas je promatrala, a zatim je mene pogledala ravno u oči i rekla: 'Nemoj me više nikad kontaktirati.'

To je bilo to.

Potrčala sam za njom. Otišla sam do njezine kuće. Razgovarala sam s njezinim prijateljima, mamom i dečkom. Napisala sam joj bezbroj e-mailova, tekstova i pisama. Nebrojeno puta sam joj rekla kako mi je žao. Da to nisam mislila učiniti, jednostavno se dogodilo. Niti jedanput nije odgovorila i sumnjam da će ikada.

Pitam se bi li bilo drukčije da smo joj ranije to rekli. Na kraju sam izgubila prijateljicu, ali sam dobila muža. Apsolutno se isplatilo, ali krivnja je još uvijek tu.

2. 'Imala sam aferu sa oženjenim kolegom'

Kad sam imala 10 godina, moja majka i otac često su se svađali oko njezinog koketiranja s drugim muškarcem na zabavi. Ispostavilo se da je imala aferu s njim. Moja mama i ja smo neko vrijeme živjeli kod njene sestre. Zbog toga sam uvijek mrzila varalice. Zbog toga sam zamalo izgubila oca. Da ste mi rekli prije nego što se ovo dogodilo, da ću pasti na oženjenog muškarca, nasmijala bih vam se u lice.

Pretpostavljam da nitko ne odlučuje biti u toj situaciji. Sigurno nisam ni ja. Sprijateljila sam se s oženjenim kolegom s posla. Naši su poslovi dosadni i on je otprilike jedina osoba koja ima smisla za humor.

Počelo je tako što smo si slali šaljive e-mailove, a onda bi mi on donio kavu. Tada smo počeli zajedno ručati. U početku ništa nije bilo skriveno, pa smo smatrali smiješnim kad su nas kolege zadirkivali da smo 'radni suprug i supruga'.

Nisam imala pravog muža, ali on je imao ženu i dvoje male djece. Vidjela sam njihove fotografije i često je zvala, pa se ne mogu pretvarati da nisam znala. Ali bili smo samo prijatelji, pa u čemu je bio problem? Problem je bio što smo se sve više i više zbližavali.

Tada sam prekinula s dečkom i Dan je bio osoba kojoj sam išla radi utjehe. Bio je nevjerojatan. Rekao mi je da sam posebna i da me taj dečko nije zaslužio.

Jedan vikend poslao je poruku 'Jesi li dobro? Mislim na tebe u subotu navečer u 21 sat.' Srce mi je poskočilo i to me toliko obradovalo. Tada sam znala da sam u nevolji. Pokušala sam ne odgovoriti i to je trajalo dvije minute. Poslala sam srce i 'To mi toliko znači'. Odmah mi je uzvratio poruku i rekao: 'Uvijek mislim na tebe. Ne samo večeras'.

I tako je sve počelo. Započelo je kao emocionalna veza: nas dvoje smo priznali da smo gajili osjećaje. On je priznao da mu brak nije savršen. Klišej.

Rekla sam mu, ako planira odlazak od žene, pričekat ću ga, ali do tada nisam bila spremna na ništa fizički. Dotad smo se potajno sastajali u pubovima i samo smo se ljubili. No tu jednu večer otišli smo kod mene i imali smo seks. Trajalo je to osam mjeseci. Rekao mi je da me voli, ali nije pokazivao znakove odlaska od supruge. Njegova djeca imaju tri i pet godina. Kako je mogao? Ionako bih izgubila poštovanje prema njemu da je otišao.

Mrzila sam čekati djeliće njegovog vremena. Mrzila sam lagati na poslu i znam da su me ljudi sudili i da su sumnjali u mene. Bilo mi je teško zbog toga što sam s nekim tko pripada drugoj ženi.

Tada se pojavila korona i rad od kuće. Karantena je završila ono što sam i ja mislila uskoro. No kako da sad usred pandemije nađem nekog tko ne misli samo na seks?