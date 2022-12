Standardi ljepote po svijetu: Od izmeta u kosi i deformiranog lica do prekomjerne težine...

Namibija i Angola - kravlja balega u kosi

Plemena u Angoli i Namibiji poznata su po svojim upečatljivim frizurama. Žene koriste zdrobljeno crveno kamenje pomiješano s uljem, biljem i sušenom kravljom balegom kako bi napravile pigmentiranu pastu za kosu.

Često dodatno ukrase frizuru dodavanjem školjaka, pa čak i sušene hrane.

Etiopija - ukrasi od svega i svačega

Kao rezultat ubrzanog razvoja tog kraja u proteklim desetljećima, rodili su se neki novi modni trendovi. Jedan takav primjer su kopče za kosu koje su, nakon što su se pojavile u zajednici ljudi koji žive u dolini Omo, počeli na osebujne načine nositi i muškarci i žene.

Foto: Dreamstime

U tamošnjim plemenima razni dodaci koje zapadna kultura povezuje sa ženama nisu rodno specifični, a mnogi muški ratnici često nose 'ženske' dodatke bez ismijavanja.

Ova plemena prave ukrase za tijelo od svega što im dođe pod ruku pa tako i čepova od boca, starih satova... Njihova kreativnost i smisao za modu nadahnuli su čak i neke od najvećih svjetskih modnih marki, poput Dolce & Gabbana.

Etiopija - rastegnute usne

Ovaj običaj živi od davnina među pripadnicima plemena Mursi koje živi u jednom dijelu Etiopije. Ono što je njima atraktivno, mnogima je nezamislivo.

Tamošnje djevojke rastežu donju usnu pomoću posebnih diskova - što je taj disk veći, veći je i njezin status u društvu, a to znači da će i miraz biti izdašniji. Postoje dva razloga kako je došlo do te tradicije.

Prema jednoj teoriji Mursi vjeruju kako zli duhovi ulaze u tijelo kroz usta, a disk služi kako bi ih se zaustavilo. Po drugoj predaji, njihove žene počele su širiti donju usnu kako ne bi bile odvedene u roblje.

Afrika i Indonezija - šiljasti zubi

Ritual ljepote brušenja zuba može se pronaći kod mnogih plemena diljem svijeta, ali je najčešći u nekim dijelovima Afrike i Indonezije. U pojedinim tamošnjim plemenima šiljasti zubi smatraju se simbolom zrelosti i ljepote.

Zapadna Afrika i Nova Gvineja - ožiljci na licu

Skarifikacija (nanošenje površinskih rezova po koži u obliku umjetničkih djela) je vrlo popularna metoda ukrašavanja lica i tijela u Novoj Gvineji i još nekoliko država na zapadu Afrike.

Muškarci svoje ožiljke 'zarade' tijekom obreda inicijacije dok se žene podvrgavaju toj metodi jer se to na njima smatra znakom velike ljepote. Skarifikaciju prakticiraju i pojedinci širom svijeta, a izvodi se često u salonima za tetovažu.

Jugoistočna Azija i Oceanija - crnjenje zubi

Crnjenje zubi je stara tradicija uglavnom prisutna u jugoistočnoj Aziji i Oceaniji. Nekad je ovaj običaj bio uobičajen i u Indiji, Japanu, kod nekih plemena u Peruu i Ekvadoru.

Foto: Dreamstime

Obično se radi tijekom puberteta kako bi se spriječila pojava karijesa, a zubi sačuvali zdravi desetljećima koja dolaze. Učinci tehnike slični su modernim dentalnim brtvilima, a na crnjenje zuba se gleda kao na simbol višeg društvenog statusa, zrelosti, ljepote i civiliziranosti.

Novi Zeland i Mianmar - tetovirana brada

Maorska tradicija tetoviranja lica i usana kod žena nazvana 'moko kauae' postoji stoljećima, no tek je nedavno postala zastupljenija i vidljivija na Novom Zelandu. Ova tradicija predstavlja znanje, vještinu, status i vodstvo žene unutar svoje zajednice.

Oriini Kaipara bila je prva voditeljica vijesti s ovom tradicionalnom tetovažom na licu koja se pojavila u nacionalnim vijestima 2019. Tetovaže na licu također su uobičajene u mjanmarskom plemenu Chin, koje je počelo prakticirati ovaj običaj u davna vremena.

Burma - ekstremno dugačak vrat

Regija u istočnoj Burmi poznata je pod nazivom - zemlja žena žirafa. Naime, žene plemena Padaung od malih nogu nižu bakreno prstenje oko vrata.

Cilj je izdužiti vrat koliko god je moguće. To je bolno i neugodno, ali žene to trpe jer se to smatra uzvišenom ljepotom.

Tadžikistan - spojene obrve

U nekim regijama Tadžikistana spojene obrve smatraju se znakom ženske ljepote. Ako djevojka nema spojene obrve prirodnim putem, to nadoknadi šminkom - obrve spoji crnom, debelom linijom.

Osim što je to tamo jako privlačno, smatra se da je to pokazatelj kako će netko imati sretan život, prenosi Brightside.

Indija - čepovi u nosu

Ovaj običaj postoji kod žena iz plemena Apatani u sjeveroistočnoj Indiji. One si stavljaju velike drvene čepove umetnute u nosnice i imaju tetovaže po licu. Legenda kaže da su žene tog plemena kroz povijest smatrane najljepšim u regiji.

Foto: 123RF

Primarni cilj neobičnih tetovaža i čepića za nos zapravo je bio učiniti ih manje privlačnima kako muškarci iz drugih plemena ne bi razmišljali o tome da ih ožene.

Japan - krivi zubi

Dok većina ljudi u svijetu pokušava sve ne bi li imali savršeno ravne zube, u Japanu je obrnuto. Tamo su naprosto ludi za krivim zubima.

Vrhunac privlačnosti i slatkog izgleda su tzv. yaeba zubi. Tamošnji muškarci i žene čak odlaze stomatolozima da im od ravnih zuba naprave krive.

Južna Koreja - srcoliko lice

U Južnoj Koreji estetska kirurgija je vrlo raširena i smatra se sasvim normalnim dijelom života. U većim gradovima se na svakom uglu mogu vidjeti reklame na kojima pozivaju ljude da zbog ljepote odu pod nož.

Tamo je glavna odlika ljepote imati srcoliki oblik lica pa je to jedan od traženijih zahvata iako je vrlo kompliciran i bolan.

Estetski kirurzi često moraju pacijentima razbijati čeljusnu kost na tri dijela, ukloniti središnji dio pa spojiti preostala dva dijela na način da dobiju šiljastu bradu. Na kraju izbruse kost kako bi ublažili kut nove brade. Dugo vremena nakon operacije pacijent nije u mogućnosti jesti krutu hranu.

Mauritanija - prekomjerna težina

U ovoj državi na zapadu Afrike žene ne moraju brinuti o višku kilograma. Zapravo, ako nemaju gomilu sala na trbuhu, muškarcima nisu privlačne - nisu prave žene. Kako bi bili sigurni da će se njihove kćeri dobro udati, roditelji ih znaju slati na posebne tzv. farme na kojima ih doslovce tove.

Tamo pojedu do 16.000 kalorija dnevno, iako je normala deset puta manja. Nažalost, zbog te tradicije i silnog prejedanja kod mnogih djevojaka se razviju želučane i ostale bolesti.

Iran - kirurški oblozi na nosu

Ovu državu nazivaju prijestolnicom rinoplastike. Unatoč visokoj cijeni tamošnji muškarci i žene spremni su žrtvovati sve za ravan nos jer to tamo nije samo simbol ljepote već i statusa u društvu.

No, ono što je u Iranu najčudnije je to što su neki spremni hodati naokolo s kirurškim oblozima na nosu samo da bi izgledali kao da su bili na zahvatu, iako nisu.

Kina - ogromna perika od kose predaka

Pripadnice naroda Miao vjeruju da su vrlo duga kosa i složena frizura, koja uključuje mnogo slojeva, bitni faktori za žensku ljepotu. Njihove žene nose ogromne perike napravljene od pramenova kose koji su pripadali njihovim precima.

Foto: Dreamstime

Ova komplicirana frizura može biti jako teška pa se nosi samo u posebnim prilikama, nikako svakodnevno.

Kina, Tajland - blijeda koža

U mnogim dijelovima Azije blijeda koža se smatra zlatnim standardom ljepote. Uđete li u trgovinu, teško ćete pronaći kremu za lice koja ne sadrži sastojke za izbjeljivanje kože. To uključuje i losione nakon brijanja koje koriste muškarci.

Mnogi Kinezi ne žele biti na plaži ako nemaju posebnu masku za lice pokraj sebe koja ih štiti od sunca. Također, ljudi u Kini i na Tajlandu misle da zapadnjaci nisu normalni jer odlaze u solarije.

Europa i SAD - farbanje dlačica ispod pazuha

Relativno novi trend izrastanja i farbanja dlaka ispod pazuha zahvatio je zapadne zemlje, i postaje, čini se, sve popularniji.

Nakon desetljeća uvjeravanja žena da trebaju brijati dlake na tijelu ako žele izgledati privlačno, sad se pravila mijenjaju.

