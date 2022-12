Stara Vlaška je nova lokacija na Adventu u Zagrebu, djecu opet vozi Veseli božićni tramvaj

Stara Vlaška postala je nova lokacija ovogodišnjeg Adventa Zagreb koja stvara pravu božićnu ugodu za sve posjetitelje. Uz prigodne dekoracije, vikendima se na ovoj lokaciji održavaju koncerti biranih glazbenika i to svakog petka i subote u 18 sati te još subotama i nedjeljama u 12 sati, kažu Turističkoj zajednici grada Zagreba koja je organizator ovog lijepog adventskog detalja iz metropole.

- Posebno ističemo ovu subotu, 10. prosinca, u 18 sati koncert zagrebačkog benda Tames Jailor koji sviraju obrade probranih funk pjesama 20. i 21. stoljeća. Iduće subote, 17. prosinca u 18 sati nastupaju poznati solisti Sandra Bagarić, Đani Stipaničev i pijanist Darko Domitrović, dok u petak, 23. prosinca u 18 sati, nastupa Film Music Orchestra - pojasnili su.

Foto: TZGZ

- U slučaju kiše koncerti će se održati u prvom mogućem terminu - napomenuli su.

Također, podsjetili su građane i na Veseli božićni sajam koji će najviše razveseliti najmlađe.

- Kako bi se osigurao pravi doživljaj zimske bajke i za one najmlađe, ZET u promet ponovno vraća Veseli božićni tramvaj koji će pronositi blagdanski duh našim gradom. Jedinstvena je to priredba koja uključuje vožnju turističkim tramvajem iz 1924. godine u trajanju od pola sata, uz prigodan igrokaz Djeda Božićnjaka i njegovih vilenjaka, a osigurana je i podjela slatkiša našim najmlađim sugrađanima i posjetiteljima - pojasnili su u Turističkoj zajednici grada Zagreba.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Veseli božićni tramvaj će biti u prometu od utorka, 6. prosinca do subote, 31. prosinca. U navedenom periodu, tramvaj će voziti svakih pola sata i to od ponedjeljka do četvrtka od 16 do 19 sati, petkom od 12 do 16 sati, a subotom i nedjeljom od 10 do 16 sati - dodali su.

- Podsjećamo, Advent Zagreb počeo je 26. studenog te, zajedno s novogodišnjim događanjima, traje do 7. siječnja 2023. godine. Bogat kulturno - glazbeni program po raznim lokacijama u gradu, kao i detaljne satnice svih programa te aktualne informacije dostupne su na službenim stranicama Adventa Zagreb: www.adventzagreb.hr - napomenuli su.

