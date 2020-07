Izradili sjajan krevet za svoju kći

Tijekom lock downa roditelji petogodišnje Isabelle dali su se u potragu za idejama i svojoj kćeri izradili sjajan krevet iznad kojeg ima i malu igraonicu, a skoro sve od recikliranog materijala

<p>Jedna je mama uredila sobu za svoju djevojčicu u tematskom stilu i to za samo 826 kuna, s tim da je većinu materijala reciklirala iz projekata koje su ona i suprug ranije radili. Heather Hollis (39) i njen suprug Mark (50) iz škotske pokrajine Sjeverni Ayrshire odlučili su iznenaditi petogodišnju kćer Isabellu izvanrednim komadom namještaja, što im je postala zajednička zabava tijekom lock downa uslijed pandemije korona virusa. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Nekoliko ideja za uštedu</p><p>Ranije su već napravili neke stvari za njenu sobu, a onda su se dali u izradu savršenog kreveta koji izgleda kao kućica za lutke. Slike su podijelili u Facebook grupi u kojoj ljudi razmjenjuju ideje za projekte 'uradi sam' i ubrzo zaradili mnogo pozitivnih komentara. </p><p>- Krevet naše kćeri napravili smo dok smo bili doma zbog korona virusa. Trudili smo se da bude što jeftiniji, pa smo na kraju iskoristili baš svaki komad drveta koji nam je ostao - kaže majka. </p><p>- Naša kći je vrlo sretna. Tijekom izrade kreveta koristili smo puno ideja s Pinteresta, gdje se doista može pronaći puno malih tajni koje bitno utječu na to kako ono što ste izradili izgleda. Od toga kako postići sjaj sa tamnim bojama, pa do ideje za tajno skrovište koje smo napravili ispod lukova nad krevetom - ispričala je Heather. </p><p>Inače, u projektu su iskoristili kćerin stari krevet koji je nekada bio krevet na kat, pa su na to nadogradili krov s tri prozora iznad gornjeg kreveta, za što su koristili šperploču i medijapan.</p><p>Zatim su 'zaokružili' donji krevet, kao da je riječ o otvorenom velikom prozoru, te dodali malo cvijeća i latica. Izgradili su i čvrste stepenice do vrha kuće, zajedno sa skrivenim spremištem, pa je gornji krevet tako postao mala igraonica u koju se Isabella može uvući. </p><p>U igraonicu se ulazi kroz ružičasta minijaturna vrata. Unutra je ružičasta prostirka. Tu je i oslikani strop, a na zidovima ima i slike iza kojih je skriveno spremište. </p><p>- Jedini skuplji trošak bile su nam daščice za krov od cedra, koje su stajale oko 50 funti (oko 413 kuna), no mislili smo da su potrebne da bismo zaokružili izgled kućice - kaže Heather. Dodaje kako je za uređenje interijera bila zadužena Heather, koja je za to dala novac koji je dobila za rođendan. </p><p>- Suprug je radio na krevetu svaki dan oko 13 tjedana, osim što smo jedan dan proslavili moj rođendan - pohvalila je Heather svog Marka, a prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8541319/Thrifty-mother-creates-incredible-Wendy-House-bed-100.html">Daily Mail.</a> </p>