Poštovani Mevludine,

imam dva sina, jedan je rođen 1972., a drugi 1979. godine. Zanima me hoće li ovaj stariji ikad naći posao i hoće li mu čovjek koji mu je dužan poveći iznos ikad išta od svega toga vratiti. Sin mi je sav nervozan te napada sve nas iako mi nismo krivi. Nismo ga savjetovali u toj situaciji da novac da ili ne da, sam je sve odlučio. Zanima me i zdravlje mlađeg sina. Hvala na odgovorima i savjetima. Pozdrav.

šifra: vaga

Odgovor:

Draga gospođo, vaš stariji sin je ispao velika naivčina i u toj je situaciji bio previše samouvjeren. Uvijek sve dobro započne, ali nikad ništa ne završi. Mnogo je toga do sada pokušavao, ali mu ništa ne ide od ruke. A malo i jest previše na svoju ruku. Teško da će mu taj čovjek vratiti i osnovicu, a kamoli povećati iznos. To ste trebali riješiti prije uz pomoć ugovora i odvjetnika, a sad što je tu je. Dakle, teško da će mu taj vratiti cijeli dug. No u idućim mjesecima su mu povoljni aspekti za pronalaženje posla, no treba se više angažirati i biti uporniji, a ne prepustiti apatiji i frustracijama. No on savjete niti čuje niti prihvaća. Ipak, imat će solidnu budućnost.

Mlađi sin je vrlo pozitivan i energičan, trudi se i vrlo je aktivan u svemu što radi. Njemu vidim jako dobru budućnost i perspektivu. Ne voli riskirati, nije pretjerano nepromišljen. Vidim da će preko neke ženske osobe malo otići i izvan Hrvatske. Radit će i vratiti se, ali i razmišljati o stalnom odlasku u inozemstvo. Uglavnom, vidim ga uvijek u nekom poslu, a imat će i uspješan brak te dvoje djece. Vama kao obitelji vidim izlaz iz krize za četiri godine. No mnogo toga ćete ostvariti i u kolovozu, kad su aspekti vrlo pozitivni. Nikakvih većih opasnosti ne vidim, ni vama ni obitelji. Svi ćete biti zadovoljni. Sretno.