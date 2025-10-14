'Startaj Hrvatska' donosi osam novih, jedinstvenih proizvoda na plavim policama Spara

Ovo je jedan od najljepših društveno-odgovornih projekata, to doista mislim. Kad vidim sva lica bivših kandidata, srce mi je još i veće, a kad znam što sam sve s ovogodišnjim kandidatima prošla, jedva čekam da ispričamo tu priču, kazala je voditeljica Mia Kovačić, premijerno najavljujući šestu sezonu medijsko-poslovnog projekta "Startaj Hrvatska" u INTERSPAR hipermarketu u City Centeru One West.

Zagreb: Predstavljanje kandidata šeste sezone medijsko – poslovnog projekta "Startaj Hrvatska" | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Startaj Hrvatska već godinama uspješno povezuje odlične ideje i lokalnu proizvodnju, potičući razvoj kvalitetnih hrvatskih proizvoda koji pronalaze svoje mjesto na tržištu. Projekt je do danas postao simbol podrške domaćim proizvođačima - kroz njega je na police trgovačkih lanaca lansirano više od 40 proizvoda hrvatskih poduzetnika, čime su mnogima otvorili put prema poslovnom uspjehu.

Direktorica nabave prehrane i near food-a u Spar Hrvatska Žana Lovrić poželjela je sreću svim kandidatima.

Zagreb: Predstavljanje kandidata šeste sezone medijsko – poslovnog projekta "Startaj Hrvatska" | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Iznimno smo ponosni što je ovaj jedinstveni medijsko-poslovni projekt tijekom godina prerastao u tradiciju koja je sve prepoznatljivija, osobito među mladim poduzetnicima na početku njihovog poduzetničkog puta. Naša misija je jasna - pružiti priliku onima koji tek započinju svoje poslovne korake, ohrabriti ih i dati im poticaj da ustraju, a široj javnosti predstaviti njihove inovativne i autentične proizvode. Krenuti u poduzetništvo nikada nije bilo jednostavno, a danas je izazov još veći. Upravo zato vjerujemo da je važno pokazati koliko predanosti, strasti i upornosti ovi ljudi ulažu u ostvarenje svojih ideja, ali i kroz kakve prepreke prolaze kako bi opstali i postigli uspjeh - rekla je Lovrić.

Ove godine, nakon rekordnog broja prijava, izabrano je osam novih kandidata.

Zagreb: Predstavljanje kandidata šeste sezone medijsko – poslovnog projekta "Startaj Hrvatska" | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Među novim, inovativnim proizvodima koji su već od danas dostupni kupcima na prepoznatljivim plavim policama u INTERSPAR hipermarketima i odabranim SPAR supermarketima diljem Hrvatske ima od svega pomalo. Tu su proizvodi s lješnjacima i medom, ali i osvježavajuća pića, krema, namazi, kolačići.... Sinergija slatkog i slanog u neočekivanim kombinacijama.

Iz srca Slavonije, nedaleko od Đakova, brat i sestra Ante i Anita Habada lješnjaku su dali novo lice pod brendom Lješnjak Habada. Njihovi nasadi u Satnici Đakovačkoj izvor su domaćeg lješnjaka koji sami beru, suše, čiste i ručno prebiru, a potom pretvaraju u jedinstvene proizvode, slane ili slatke.

Zagreb: Predstavljanje kandidata šeste sezone medijsko – poslovnog projekta "Startaj Hrvatska" | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Naši proizvodi su od polja do stola. Imamo od sirovine, proizvodnje lješnjaka u samim nasadima, do prerade koju sestra radi - kazao je Ante Habada. Iako se i inače dobro slažu, rekla je Anita Habada, ovaj projekt još ih je bolje povezao. Inače, Habade imaju obiteljski biznis, ali to nisu nastavili nego su se upustili u nešto sasvim novo.

- Imali smo jako lijep vjetar u leđa od naših roditelja, odrasli smo u poduzetničkoj obitelji i nadam se da ćemo i mi to prenijeti na svoju obitelj - dodala je Anita.

Ideja za Mist, osvježavajuće, voćno gazirano piće s malo šećera i mnogo karaktera, nastala je u Rijeci, u kreativnoj radionici Istrian Crafters pod vodstvom Tomislava Juretića. Nakon godina iskustva u craft industriji i promišljanja o tome što nedostaje na tržištu gaziranih pića razvio je liniju laganih i modernih soda. Piće sadrži vrlo malo šećera, niske je energetske vrijednosti, nije pasterizirano pa zadržava prirodnu svježinu, a ujedno je i potpuno vegansko.

Zagreb: Predstavljanje kandidata šeste sezone medijsko – poslovnog projekta "Startaj Hrvatska" | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Moj kolega Igor i ja napravili smo sokove od voćnog pirea, koji imaju jako malo kalorija, a nude jako puno svježine. To je bila cijela ideja zapravo koja stoji iza svega. Puno je izazova bilo jer je voće nešto što radi cijelo vrijeme i teško ga je obuzdati, to je bio najizazovniji dio - pojasnio je Tomislav Juretić.

Iz Ruščice kod Slavonskog Broda dolazi još jedan proizvod od lješnjaka. Riječ je o brendu nutKat, iza kojega stoje bračni par Mario i Ana Tereza, koji već godinama uzgajaju lješnjake. Inspiraciju su pronašli u obiteljskoj tradiciji - baki Katici, koja je za obiteljska druženja kandirala lješnjake u raznim okusima. Nastao je nutKat, domaći namaz od prženih lješnjaka i čokolade, nazvan u čast baki Katici, koji se ističe visokim udjelom domaćih lješnjaka - čak 72 do 77 posto.

Zagreb: Predstavljanje kandidata šeste sezone medijsko – poslovnog projekta "Startaj Hrvatska" | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Puno ljubavi je u ovim teglicama jer je cijela obitelj uključena. Zaista u svakoj kapi, u svakoj žličici, u svakom okusu i uzdahu možete osjetiti sve nas - rekli su Mario i Ana Tereza.

Priča o ChoCo handcrafted slasticama započela je u Velikoj Gorici, gdje su Marcela i njezin otac Dragutin odlučili spojiti dvije naizgled nespojive namirnice - čokoladu i bučine sjemenke.

Zagreb: Predstavljanje kandidata šeste sezone medijsko – poslovnog projekta "Startaj Hrvatska" | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Čokolada je naš život, spojili smo je s bučinim sjemenkama i ovo je naš finalni proizvod - rekao je Dragutin, a Marcela je dodala da su htjeli pokazati da ova nutritivno bogata sirovina, bučine sjemenke, može zasjati i u slatkom, sofisticiranom obliku - obavijena slojevima čokolade. Put do savršene recepture trajao je godinama, no sada su usavršili oblik, izgled i sjajnu čokoladnu glazuru te su je spremni prezentirati kupcima.

Stvarajući Cookie Box, Ivona iz Zagreba praktički je magistrirala proizvodnju kolačića. Osmislila je brend koji donosi raznolikost, praktičnost i vedrinu u svakodnevicu. Nastao iz ljubavi prema hrani, Cookie Box je više od običnog keksa - to je mali trenutak sreće u danu.

Zagreb: Predstavljanje kandidata šeste sezone medijsko – poslovnog projekta "Startaj Hrvatska" | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Cookieji su stvarno cijela znanost. Suočili smo se s puno izazova tijekom proizvodnje, ali smo i puno naučili i jako smo ponosni na to što smo napravili. Cookie Box je zamišljen kao taj sretni trenutak u danu koji si svatko mora izdvojiti, tih pet minuta kad sjedneš i pojedeš taj Cookie i kažeš sam sebi: 'Ovo mi je uljepšalo dan'! - kazala je Ivona.

Za Filipa iz Krnice u Istri sve je počelo kada je kao trinaestogodišnjak kupio knjigu o pčelarstvu. Djed mu je rekao da ga pčele čekaju, a Filip je od tada prešao put od tri zapuštene košnice do više od 400 zdravih zajednica, koje su danas srce Plan Bee pčelinjaka. Svi Plan Bee proizvodi su ručno rađeni, prirodni i neprerađeni, kako bi zadržali enzime, minerale i prepoznatljiv okus istarske flore.

Zagreb: Predstavljanje kandidata šeste sezone medijsko – poslovnog projekta "Startaj Hrvatska" | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Ova sušena pelud je zapravo cvjetni prah koji pčele skupljaju iz prirode i to se u principu pčelama uzima na ulazu u košnicu. Prilično je nepoznat, a jako dobar - rekao je Filip.

Na pitanje voditeljice srušio je jedan "mit" o pčelama - one dnevno posjete na tisuće cvjetova i ne umore se lako ni brzo. Slika pčelice koja je zaspala od umora na cvijetu iz crtanih filmova, iako simpatična, ne odgovara baš stvarnosti.

Med je bio inspiracija i za zdrave snack pločice koje dolaze iz srca Like. Nikolinina Smočnica mali je obrt koji kombinira tradiciju i suvremene prehrambene navike. Njezina Pločka spaja domaći lički med i pažljivo odabrane orašaste plodove. Sve je počelo u vrijeme pandemije, kada se Nikolina nakon posla u Dalmaciji vratila u rodni kraj. Obitelj se bavi pčelarstvom, a višak meda potaknuo ju je da osmisli proizvod koji će biti ukusan, praktičan i zdrav.

Zagreb: Predstavljanje kandidata šeste sezone medijsko – poslovnog projekta "Startaj Hrvatska" | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Od meda je sve krenulo, a ima i lješnjaka. Drago mi je da je Lika konačno stigla u Spar jer je stvarno malo proizvoda u dućanima koji su proizvedeni u Lici i drago mi je da sam ja prva u projektu otamo. Želja mi je pokazati da se može uspjeti u manjim sredinama i bez nekog "poguranca" samo svojim radom i kvalitetnim proizvodom - istaknula je Nikolina.

Derma Support krema nastala je u Zadru iz osobne potrebe i roditeljske ljubavi. Vlasnica brenda, Martina, krenula je s pronalaženjem rješenja koje će pomoći njezinoj kćeri u borbi s teškim oblikom atopijskog dermatitisa. Počela je u improviziranom laboratoriju, kroz metodu pokušaja i pogrešaka dok su je na pravi put usmjeravale pohvale obitelji i prijatelja. Derma Support kremu posebnom čini njezina lagana nemasna tekstura koja se brzo upija i ne ostavlja masni trag.

Zagreb: Predstavljanje kandidata šeste sezone medijsko – poslovnog projekta "Startaj Hrvatska" | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Jako sam ponosna sama na sebe što sudjelujem u ovom projektu. Sve je krenulo od toga da pomognem svom djetetu i znati da sam pomogla i drugima doista je jedan poseban osjećaj. To se ne može opisati - rekla je Martina te priznala da je sudjelovanje u projektu njezina velika pobjeda.

Kroz 11 novih emisija kroz gledatelji će pratiti put kandidata, njihove osobne i poslovne izazove te razvoj proizvoda od ideje do polica trgovina. Posebnost šeste sezone projekta Startaj Hrvatska je i pogled unatrag. Gledatelji će imati prilike saznati i gdje su danas neki od kandidata iz prethodnih sezona, kako su se njihovi proizvodi i životi promijenili te koje su nove uspjehe ostvarili.

Nova sezona s emitiranjem započinje 19. listopada u 16 sati na Novoj TV, a HIT proizvod sezone bit će proglašen u prosincu.