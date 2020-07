Statement torbe u bojama: 5 kreacija koje vladaju sezonom

Torbice specifičnog dizajna koje potpisuju veliki brendovi postale su hit ljeta, a osim mekanih modela tu su i oni za plažu, kao i male forme inspirirane svijetom minijature

<p>Od Bottega jastuk-torbice zvane Pouch do Loewe kreacije od rafije, ovo ljeto ima neke stilske favorite, a svaka od njih lijepa je i posebna za sebe. Svaka ima svoju ulogu, neke su dnevne, neke više večernje, jer ovih top 5 pokriva sve stilske potrebe. Većina njih dolazi u niz kolorističkih varijanti.</p><p>Bottega Veneta ove je sezone apsolutni pobjednik u statement kreacijama, a njihova Pouch torbica daleko je najveći hit ljeta, možda i godine. Modni dizajner Daniel Lee veliki je stilski autoritet jer je Bottegu vratio na centralnu modnu mapu svijeta. Torba ima prepoznatljivi dizajn jastuka i remen od lanca.</p><p>Hit je i dizajner Jonathan Anderson, koji je nešto slično napravio za brend Loewe i vratio ga u modnu igru, a hit je njihova Ibiza kreacija. Radi se o velikoj torbi Loewe x Paula's Ibiza, od rafije, prirodnog materijala koji simbolizira boho luksuz.</p><p>By Far Billy Shoulder Bag još je jedna ljepotica koja ove sezone osvaja stilom i ljepotom. Kreacija je jednostavna, inspirirana devedesetima, a bazira se na formi višenamjenskih džepova.</p><p>Audette Nuit Bag kožnata je kreacija čistog dizajna, oble forme koja dolazi u više pastelnih i tamnih nijansi. Hit su one u tonovima pastela te tamnije zelene i smeđe.</p><p>Jacquemus Le Petit Bambino mala je torbica u koju stane tek par sitnica. Ovaj brend, odnosno cool dizajner Simon Porte Jacquemus nedavno je pokrenuo trend majušnih torbi, koje izgledaju kao smanjeni klasični modeli, nešto što bi Barbika nosila. Ipak, torbica je postala hit i sada donosi klasične linije u skromnim dimenzijama, s mnogo stila.</p>