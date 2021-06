Stručnjakinja za brigu o djeci, Sophie Campbell napravila je eksperiment s lutkom kako bi upozorila koliko brzo se dječja kolica zagrijavaju pod dekom i upozorila roditelje da to nikad ne rade.

- Znam da je ova tema objavljena mnogo puta, ali i dan danas vidim kako roditelji stavljaju prekrivače na kolica kako bi zaštitili djecu od sunca. Molim vas ne radite to - napisala je na svom Facebook profilu.

Zatim je otkrila rezultate eksperimenta s lutkom i pokazala što se događa s temperaturom.

Za početak, Sophie je stavila termometar u nepokrivena kolica i temperatura je bila 35 stupnjeva. Zatim je prekrila kolica dekom i nakon 12 minuta provjerila termometar. Temperatura se popela na 45 stupnjeva. Nakon još 15 minuta popela se na gotovo 50 stupnjeva.

- Sve što mogu reći je, hvala Bogu, Dolly je samo lutka. Molim vas, molim vas razmislite prije nego što ovo učinite djetetu jer pomisao na ishod je jednostavno nepodnošljiva - dodala je.

Pedijatar Rahul Chodhari rekao je da roditelji trebaju izbjegavati izlaske tijekom najtoplijeg dijela dana i da kolica pokrivaju samo laganim, tankim materijalima.

- Općenito deka nije rizična ako je od tankog, mrežastog materijala. Svijetle sintetičke mreže malo su bolje od tamnijih. Najveći rizik od pregrijavanja je između 11 i 15 sati, kada je sunce najjače pa tada treba izbjegavati izlaske s djecom - upozorio je dr. Chodhari, a piše The Sun.

Za malu djecu ne preporučuje se boravak na suncu tijekom vrućih dana od 11 do 17 sati, a bebe ne bi ni smjele biti izložene direktnom suncu. Ako idete s malim bebama van u tom periodu, šetajte hladnijom stranom ulice i igrajte se isključivo u hladu. No budući da sunce prodire kroz granje i oblake, a time i UV zrake, djeca trebaju nositi šeširiće, po mogućnosti one koji imaju nastavke preko ušiju i preko vrata kako bi ih što više zaštitili.