Stil na tribinama Wimbledona: Elegantna supruga Marina Čilića zablistala u gledalištu

Dok tenisačice i tenisači vode uzbudljive mečeve na terenu, na tribinama se odvija drugačiji, ali jednako zanimljiv spektakl, onaj modni. Ove godine dominiraju odijela, blejzeri i kombinezoni, sve u laganim materijalima i nijansama koje prizivaju ljeto, a to su bijela, bež, maslac žuta i pastelno roza. Moda na Wimbledonu nikada nije bila pretjerana, ovdje se njeguje estetika "manje je više", ali s jasnim osjećajem za detalj, strukturu i eleganciju.

Među poznatim licima koja su zablistala na prvim danima turnira istaknula se Olivia Rodrigo, koju su fotografi uhvatili kako se probija kroz gomilu u crvenoj gingham haljini, romantičnom klasiku. Kombinaciju je zaokružila torbicom od brušene kože.

Molly-Mae Hague pojavila se na turniru u profinjenoj kombinaciji, od glave do pete u Dioru. Decentna, ali modno snažna izjava kojom je naglasila eleganciju s potpisom visoke mode, zadržavajući pritom prepoznatljivu suptilnost wimbledonskog stila.

Među istaknutim zvijezdama na trećem danu Wimbledona našla se i Leslie Mann, koja je savršeno uhvatila ključne trendove sezone. Odabrala je blejzer s naglašenim strukom u maslac žutoj nijansi, koji je uskladila s bijelom čipkanom suknjom i cipelama špicastog vrha.

Laura Whitmore također je utjelovila boju sezone, maslac žutu, kroz odijelo koje je kombinirala s minimalnim dodacima, a David Beckham još je jednom potvrdio svoj status modne ikone pojavivši se u svilenkasto lanenom odijelu, s plavom košuljom na prugice. Cijeli je look zaokružio tamno smeđom kravatom iz svoje kolekcije Beckham x BOSS za Hugo Boss.

Među onima koji su svojim stilom za vrijeme Wimbledona privukli pažnju publike i medija su i Tamara Kalinić, Jelena Đoković te influencerica Xenia Adonts. Tamara je na večeri koju je organizirala Aryna Sabalenka u suradnji s Audemars Piguet tvrtkom, nosila elegantan bež kombinezon s minimalističkim detaljima, dok se Jelena odlučila za klasičnu kombinaciju bijelog blejzera i širokih hlača, idealnu za sportski, ali sofisticiran događaj. Xenia je, u skladu s trendovima, odabrala odijelo u maslac žutoj nijansi, unošenjem boje bez odricanja od profinjenosti.

Tamara Kalinić otišla je i korak dalje te je na svom blogu objavila vodič pod nazivom 'What to Wear to Wimbledon', koji funkcionira kao svojevrsno ljubavno pismo britanskom ljetnom stilu.

- Wimbledon za mene ima nešto bezvremensko, energija, atmosfera, stil. Oduvijek sam voljela način na koji se ljudi odijevaju za ovaj turnir, a to je dotjerano, lagano, s mjerom - napisala je Tamara.

U tekstu preporučuje ključne komade za svakoga tko se želi odjenuti u duhu Wimbledona, bijelu haljinu s balerinkama i pletenom torbicom, kombinaciju kratkih hlača i prsluka za moderan, ali elegantan dojam, plisiranu suknju s polo majicom za britanski ugođaj, široke bijele hlače uz prugastu košulju za opušteni izgled, A-kroj midi suknju uz klasičnu košulju, kao i lepršavu ružičastu haljinu koja dodaje dašak ženstvenosti.

Na tribinama Wimbledona među uzbuđenim navijačima istaknula se i Kristina Milković, supruga Marina Čilića, koja ga je bodrila s osmijehom i pljeskom tijekom njegovog povratničkog nastupa. Poznata po odmjerenom i profinjenom stilu, Kristina je odabrala monokromatski outfit idealan za wimbledonsku eleganciju. Nosila je lagani bež kombinezon s remenom u struku koji naglašava siluetu i rol-up rukave, čime je postigla dojam ležerne sofisticiranosti.

I dok se na tribinama raspravlja o kombinacijama, na terenu se piše povijest. Jedna od zvijezda Wimbledona 2025. koja redovito objavljuje na svojim društvenim mrežama je bjeloruska tenisačica Aryna Sabalenka, koja je iznenadila i snažnim nastupima i sportskim stilom. Na meču se pojavila u klasičnoj NikeCourt kombinaciji, plisirana suknja i top u potpunosti u bijelom tonu, vjerno poštujući Wimbledon dress code. Na društvenim mrežama objavila je fotografiju u drugačijem izdanju nego na terenu uz komentar 'Does this fit the Wimbledon dress code?', čime je pokazala svoj karakterističan smisao za humor i opuštenost.

Wimbledon 2025. potvrdio je svoju ulogu modnog vodiča za ljetnu eleganciju. S fokusom na neutralne tonove, lagane materijale i pažljivo birane krojeve, moda na Wimbledonu dokaz je da sportski događaj može biti i estetski vrhunac sezone.