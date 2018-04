Stil nastaje iz odgoja: Mame utječu na odijevanje svoje djece

Knjige o modi nam uvijek pokušavaju sugerirati odjevne predmete koji su “in” ili bezvremenske komade koje bi svaka žena trebala imati u ormaru. No istina je da vas nitko ne može naučiti stilu, a to tvrde i autorice knjige “Women in Clothes”.

Sheila Heti, Heidi Julavits i Leanne Shapton željele su napraviti svojevrsno istraživanje o tome kako svaka žena razvija svoj osobni stil te su osmislile modni upitnik na koji su odgovorile 642 žene. Analizom njihovih odgovora autorice su zaključile da su specifični životni putevi žena odgovorni za formiranje svačijeg specifičnog stila.

Aktualna moda može utjecati na vaš izbor odjeće, no način na koji kombinirate moderne komade ovisi samo o vama. Tako je na stil mlade žene čija je majka imigrirala u Ameriku presudan utjecaj bila želja da se što bolje uklope u američko društvo. Također, autorice pokazuju kako majke imaju vrlo velik utjecaj na stilove svojih kćeri, čak i ako nekad izgledaju kao da se potpuno različito oblače.

Knjiga ne nudi samo pogled u svijet mode kroz priče ljudi, nego otvara raznolike svjetove života žena kroz njihovu modu. Stoga autorice zaključuju da je najbolji stil koji možete nositi onaj koji ste samostalno razvili promatranjem, kopiranjem i reinterpretacijom svojih uzora.