Stilisti: Ovo je najpopularnija frizura za ljeto 2026. godine!

Kako se počinjemo približavati ljetu i većim temperaturama, kao po navici se javlja želja da promijenimo frizuru. Nakon zime u kojoj smo odgađali odlazak frizeru, što se nastavlja u proljeće u kojem ostajemo pri istim šiškama i osvježenju boje, ljeto uvijek dođe kao savršeni trenutak za promjenu.

Baš kao što su naše bake voljele sezonske ljetne frizure, pa su često kratile kosu i po nekoliko centimetara kako bi izbjegle vrućinu i mokru kosu koja im se lijepi za leđa tijekom ljeta, slični stilovi ponovno postaju popularni na društvenim mrežama i u frizerskim salonima uoči ljeta 2026. Inspirirane ležerno kratkim, slojevitim frizurama iz 1990-ih i 2000-ih, ovogodišnja ljetna frizura djeluje istovremeno klasično i osvježavajuće.

Trenutno svi u salonima traže prozračan bob koji pada ispod brade, i to nipošto nije dosadno - zapravo, to je najjednostavniji izbor za ljeto.

Svi obožavaju prozračni bob ispod brade

Glavna prednost kratkih frizura za ljeto 2026. je što su istovremeno više toga: jednostavne su za održavanje, lako se oblikuju i rashlađuju. Iako volimo klasični bob do brade, očekuje se da će popularniji biti nešto duži, “prozračni” bobovi u salonima tijekom cijelog ljeta.

Odlazak na nešto dužu verziju boba koji pada ispod brade (a možda i dodiruje ramena) daje svu eleganciju i šarm boba, ali omogućuje prirodnoj teksturi kose da stvori ležeran, prozračan izgled koji zahtijeva minimalno stiliziranje. To je posebno važno tijekom ljeta, kada se kosa “buni” protiv toplinskog stiliziranja čak i kad se trudite ostati u klimatiziranom prostoru.

Nema više brige o savršeno uvijenim valovima ili oštrim, ravnim krajevima. Pustite bob da pada kako želi!

I bočni razdjeljak se vraća?

Dok je srednji razdjeljak posljednjih godina bio apsolutni trend, južnjačke žene su bile jedna od posljednjih skupina koje su zadržale njegov “nepopularni” prethodnik - bočni razdjeljak. Sada se bočni razdjeljak vraća na velika vrata, a najčešće se viđa upravo uz trend prozračnog dugog boba. Nije nužan za ovaj izgled, ali svakako doprinosi ležernom dojmu.

Savjeti za savršen prozračni bob

Prilagodite se svojoj prirodnoj teksturi

Prozračni dugi bob najbolje funkcionira kada radite s onim što imate prirodno. Zato izbor između ravnih ili slojevitih krajeva ovisi o vašoj kosi. Ako imate prirodne valove ili kovrče, tražite više slojeva, a ako imate tanju kosu, bolje je zadržati minimalno slojevitosti kako biste postigli isti efekt.

Prilagodite duljinu

Najbolja stvar kod boba je što ga možete skratiti, pustiti da naraste ili dodati slojeve kad god želite. Ako preferirate klasičan stil, držite se duljine bliže bradi s minimalnim slojevima. Ako želite lakoću, neka bude bliže ramenima sa slojevima za pokret. Ako želite više volumena, razmislite o kraćem, slojevitijem bobu koji možete povremeno stilizirati figarom, peglom ili viklerima, piše Msn.