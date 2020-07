Me\u0111u klju\u010dnim komadima su crne \u010dizme, mala crna torbica koja ide na casual i ve\u010dernje kombinacije te veliki blejzer.

POGLEDAJTE VIDEO: Novu odje\u0107u iz du\u0107ana treba oprati prije no\u0161enja

Tu su jo\u0161 i vintage traperice visokog struka, lagani top na kop\u010danje, lagana slip haljina te \u0161tikle s tankim remenjem. Zimi je, isti\u010de, klju\u010dan dobar kaput.

- Od sun\u010danih nao\u010dala predla\u017eem okvire ma\u010dkastog oblika, jer pristaju svakom tipu lica - komentirala je Sophie za The Daily Mail.

Ova jednostavna formula od sandala isti\u010de one s remenjem, koje su trenutno vrlo popularne, no i ina\u010de ovaj je model dobar za sve va\u017ene prigode - od ve\u010dere do svadbe.

Iako su torbice raznih boja na svakom koraku, stilistica isti\u010de upravo onu najjednostavniju, bazi\u010dnu crnu kao must have.