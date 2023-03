Stilska zvijezda minimalizma: Haljine koje ističu siluetu, ukrašene tankim bretelama

Moda je cirkularna, može se reći predvidljiva u nekim elementima, pošto se niz trendova svako malo vraća ne samo na modne piste, već i na ulicu. Vrijeme devedesetih bilo je stilsko doba minimalizma, dame i cool cure nosile su ravne haljine na bretele, bio je to jedan od top modnih odabira. Pročišćeni dizajn stigao je u modu nakon grunge stila, koji je pak 'pokopao' glamur osamdesetih. Moda kao da se svako malo 'čisti', odbacuje sloj sa sebe i otkriva neko novo vlastito lice.

Kreacije su najednom izgubile ukrase, postale su vrlo skladne, prateći liniju tijela. Od materijala jako je popularan bio saten, nosio se na party, ali i na večere, to je bila mala ostavština osamdesetih, godina glamura i sjajnih tekstura.

No, saten se ispostavio kao lijepi element haljina jednostavne forme. Danas nam one djeluju previše monotono, na momente, jer činjenica da moda nije bila toliko 'nabrijana' elementima kao danas. Naime, crveni je tepih izgledao mnogo više svakodnevno nego što je to danas. Zvijezde nisu imale uz sebe svu tu mašineriju kakva je obavezna danas.

Svijet dizajna volio je minimaliste kao što su Calvin Klein i Donna Karan, pioniri minimalističke, praktične mode koja mora biti funkcionalna, bez ukrasa koji imaju isključivo estetski moment.

Dakle, sve je trebalo biti u službi tijela, stoga su njihove kreacije bile divne u svakom pogledu, naglašavale su siluetu.

I Ralph Lauren je imao haljine slične forme, predlagao je kreacije bez boje u svako doba dana i noći. Naime, u devedesetima su linije na ovu foru bile osnova, krajem dekade postale su obavezne i lako ih je bilo stilizirati nekim nakitom, štiklama i maramama.

Na talijanskoj modnoj sceni vladar je bio Valentino, dizajner sklon crvenoj boji i veliki ljubitelj kreacija raskošne suknje - no bretele su bile uvijek prisutne.

U ovaj stil ulazi i kralj večernje mode američke scene - Oscar de la Renta. Njegove kolekcije bile su mega hit na posebnim događanjima te utjecale na kreiranje trendova za street style.

Taj je stil istraživao i Herve Lege, top dizajner iz te ere, voljele su ga dame radi uskih, seksi haljina. On je predlagao nešto drugačiju teksturu, ukrašenu perforacijama i eteričnim detaljima.

Modna kuća Versace osmislila je outfite za one koje vole snažne boje, od crvene do atraktivne plave.

Ovaj stil vidimo i danas, a bit će i jedan od hitova proljeća i ljeta. Utjecaj devedesetih se nastavlja, zajedno s trendovima na temelju modnog minimalizma.

Kreacije tog tipa super su u raznim varijantama, od satena i tila pa sve do malih volana. Savršene su za party, ali i za neku chic svadbu ili večeru - ova haljina stilski je potpuno sigurna, ako ste u dilemi, to je odlična opcija.

