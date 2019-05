Stilus knjiga predstavlja novu biblioteku: Knjižnica srca Ingrid Divković

S velikom radošću i ponosom Stilus knjiga predstavlja Knjižnicu srca, novu biblioteku hrvatske književne zvijezde, sada i Stilusove urednice, Ingrid Divković.

London. 1850.

Kristalna palača upravo se gradi i u Hyde Parku, u masi koja promatra spektakularnu gradnju, susreće se dvoje ljudi. Za Iris, koja želi postati slikarica, to je tek nevažan, odmah zaboravljen trenutak, ali za Silasa, kolekcionara opčinjenog čudnim stvarima i ljepotom, on označava novi početak.

Kad prerafaelitski slikar Louis Frost ponudi Iris da mu pozira kao model, ona pristane pod uvjetom da uz to dobije poduku iz slikanja. Njezin svijet naglo se širi, i u njega uzlaze umjetnost i ljubav.

No, Silas od onog susreta misli samo na jedno, i njegova opsesija postaje sve mračnija…

Tvornica lutaka škotske autorice Elizabeth Macneal prva je knjiga iz Knjižnice srca. Očaravajuća priča o mladoj ženi koja želi postati umjetnica, i o muškarcu čija opsesija može zauvijek uništiti njezin svijet, ovaj prvijenac dobitnik je prestižne nagrade Caledonia Award i jedan je od naslova koji je bučno pao na književnu scenu posljednjih nekoliko godina, kad su prava prodana nakon aukcije u kojoj je sudjelovalo četrnaest izdavačkih kuća. Ovo književno remek-djelo zarobit će pažnju čitatelja od prve stranice i odvesti nas u viktorijanski London, u povijesno dobro utemeljenu priču sa zapletom od kojeg srce stane.

Što je cilj stvaranja biblioteke koja nosi vaše ime i prezime? Mislite li da će publika koja se poistovjećuje s vama lakše pronaći knjige po svom ukusu?

Biblioteka koja je ovog mjeseca ugledala svjetlo dana prvenstveno nosi naziv Knjižnica srca i to je ono što je po mojemu mišljenju imperativ za ovu knjišku priču. Osobno sam, dakako, jako ponosna jer sam urednica iste i što će uz ovaj divni opis biblioteke stajati i moje ime i prezime, koje u ovom slučaju nosi veliku odgovornost. Kada razmišljam o publici i književnim afinitetima čitatelja, moram reći da imam osjećaj kako će ova knjižnica „pogađati“ publiku koja je svojim senzibilitetom i ukusom vrlo slična i meni, pa prema tome smatram da bi moj odabir mogao na neki način olakšati čiteteljima odluke oko novih naslova i upoznavati ih s novim svjetskim književnim imenima. Ono što se podudara s mojim poetskim senzibilitetom, ali i književnim afinitetima, rado ću prenositi i svim budućim čitateljima i čitateljicama.

Prva knjiga biblioteci je Tvornica lutaka, nagrađivani prvijenac škotske autorice Elizabeth Macneal. Što nam možete reći o njoj? Zvuči vrlo fascinantno.

Upravo takva „Tvornica lutaka“ i jest – fascinantna. Naime, mlada autorica Elizabeth Macneal apsolutno me oduševila na toliko književnih razina i zato sam je bez dugog razmišljanja prigrlila k sebi. Tematika i radnja njezine prve knjige, vrijeme i atmosfera, likovi i njihova duboka kompleksnost, ton pripovijedanja i autoričin bogat narativni stil nešto je što me nosilo kroz knjigu na način koji se na trenutke činio potpuno realnim, a s druge strane potpuno bunovnim. Čitajući „Tvornicu lutaka“ moje se biće iz trenutka u trenutak širilo i skupljalo poput zjenice oka, pobuđujući time ne samo moja osjetila nego i dušu i srce. Sigurna sam da će to činiti i hrvatskim čitateljima i čitateljicama.

Možete li nam otkriti koje naslove još planirate objaviti pod znakom Knjižnica srca i koliko mislite da će ih biti?

Osobno vjerujem da će se Knjižnica srca razvijati u najboljem i najljepšem mogućem smislu. Osim „Tvornice lutaka“ čijem se izdavanju jako radujem, svoje mjesto pod hrvatskim čitateljskim nebom čekaju i naslovi „Bazen“ te „Uvez“ – književno drugačije, ali podjednako očaravajuće književne priče koje će osvojiti srca čak i najzahtjevnijih čitatelja.

Kuća Stilus knjiga objavila je vaše posljednje dvije knjige – roman Živi mi se i zbirka blogova Sanjari i borci. Nosi li Knjižnica srca sa sobom neku simboliku u vašem odnosu s tom izdavačkom kućom?

Apsolutno nosi. Moje dvije posljednje knjige u svojoj književnoj, ali i životnoj srži nose simboliku koja nadjačava razum, a koje istodobno pokazuju da se dosljedan rad, hrabrost i upornost apsolutno isplate te da duhovna transformacija o kojoj pišem na ostaju tek mrtva slova na papiru, nego istinski pokazatelj rasta i osobne promjene.

Razmišljate li trenutačno o pisanju novog djela? Imate li već nešto na umu?

Dakako da razmišljam, ali za sada sam fokus stavila na Knjižnicu srca kao i na svoje dosadašnje knjige koje još uvijek čekaju mnogo promocija i književnih večeri diljem regije.

„Zadivljujuće samouvjeren prvijenac, s točnim osjećajem za razdoblje i prostor… uistinu zanosno.“ IAN RANKIN

„Britka, strašna, predivno evokativna priča o ljubavi, umjetnosti i opsesiji“ – PAULA HAWKINS, autorica Djevojke u vlaku

„Fantastično – živo, precizno, slikovito i elegantno zastrašujuće.“ BRIDGET COLLINS, autorica romana The Binding

„Snažna priča koja isprepleće moć, umjetnost i opsesiju. Na svakom koraku, nadmašuje očekivanja – to je povijesni roman, a opet ga osjećamo tako relevantnim i suvremenim. Svidjela mi se toplina, vrckavi humor, to kako svaka i najmanja nit vodi u nepodnošljivo napetu i zastrašujuću završnicu koja me u potpunosti oduševila.“ SOPHIE MACKINTOSH, autorica romana The Water Cure nominiranog za nagradu Man Booker