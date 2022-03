Stiže apokalipsa! Evo što svaki znak Zodijaka radi u tom trenu

Svi smo pogledali poneki film katastrofe - koji prikazuje kraj svijeta. A astrolozi su sad podijelili svoja viđenja o tome kako bi se svaki znak pripremao za taj nemili događaj.

Element Vatre: Ovan, Lav, Strijelac

Vatreni znakovi u stresnim situacijama pronalaze razne načine očuvanja energije. Oni misle samo na sebe i na svoje najdraže pa bi teoretski kraj svijeta za njih bila izvrsna prilika da pokažu i dokažu svoju ljubav. Ovnovi bi tako primjerice pred zombi apokalipsu odmah otrčali u trgovinu po opremu - po hladni čelik i vatreno oružje. S obzirom na posebnost njihovog razmišljanja, najvjerojatnije bi preživjeli. Lavovi bi prije kraja svijeta htjeli prirediti zabavu - na kojoj će oni biti glavne zvijezde.

Nakon zabave, trudili bi se držati sve pod kontrolom, jer kad sve okolo nije po njihovom oni su pod stresom. Strijelci bi se u ključnim situacijama ponašali kao branitelji i mirovni posrednici, održavali bi potreban red i brinuli se o tuđim potrebama, ili bi u ekstremnim situacijama pokušali pobjeći negdje u šumu kako bi uživali u jedinstvu s prirodom, prenosi Atma.

Element Zemlje: Bik, Djevica, Jarac

Zemljani znakovi se ponašaju dosta različito u kriznim situacijama, unatoč tome što pripadaju istom elementu. Bik, Djevica i Jarac mogu dugo i samouvjereno izdržati u uvjetima apokalipse, prema mišljenju astrologa. Bik će, pri prvim naznakama kraja trčati u trgovinu gdje će se nabaviti velike zalihe hrane - on će uzeti sve što vam padne na pamet, uključujući i zaštitnu opremu. Imaju poriv zaključati se kod kuće kako bi zaštititi imovinu od vandala. Djevica će prva vikati: 'Rekao sam ti!' ili: 'Upozoravali su nas, ali nismo slušali!'. Jarac će i dalje raditi - zvonit će mu alarm u 7 sati ujutro, obući će se, pripremiti doručak i otići na posao, a kada stigne tamo nikoga neće biti, zatim će se vratiti kući i čekati dok se situacija ne smiri.

Element Zraka: Blizanci, Vaga, Vodenjak

Zračni znakovi definitivno se neće zaključati kod kuće. Oni će organizirati ludu zabavu. Što se tiče pripreme za predstojeću katastrofu - pokazuju apsolutnu ravnodušnost. Blizanci će se početi upoznavati sa svima redom - možda će tako pronaći ljubav, pobjeći u planine ili u šumu, otići na neko lijepo romantično mjesto - oni će uživati u svakom trenutku do samog kraja. Vaga želi izgledati neodoljivo do kraja pa će prvo otrčati u šoping kako bi nabacila novu garderobu. A onda će fotografirati selfieje i snimati videozapise koje će objavljivati na društvenim mrežama. Vodenjaci će biti okupirani smišljanjem kako popraviti situaciju koja je pred njima. I, na kraju će zaista pronaći način kako spasiti ovaj nesavršeni svijet i to na najnepredvidljiviji način.

Element Vode: Rak, Škorpion, Ribe

Vodeni znakovi mentalno svaki dan proživljavaju jedan vid apokalipse pa su na to i naviknuti. Ali ako možemo zamisliti stvarnu situaciju - onda bi oni itekako mogli iznenaditi mnoge. Rakovi bi definitivno prvi počeli paničariti, jer je za njih to normalno ponašanje. Njihovi najmiliji najviše bi pritom trpjeli, jer znaju da je najgora kazna sam Rak, koji ne zna što i kada činiti. Škorpionu bio trening bio najugodniji u tom trenutku. Oni su oni tipovi ljudi koji su sigurni da će za sve grijehe i nepoštovanje njihovi neprijatelji biti kažnjeni - Škorpioni će zato nabaviti kokice za apokalipsu. Ribe će zaključiti da su one glavni razlog zbog kojih dolazi kraj svijeta i počet će moliti za oproštenje. Zatim će pokušati shvatiti zašto se to dogodilo. Pred kraj svijeta možete pronaći Ribe u trenutku duboke introspekcije.

