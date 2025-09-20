Stiže mlad Mjesec i pomrčina u Djevici: Evo kako će utjecati na svaki horoskopski znak

1. OVAN. Ovnove čeka period u kojem će suradnja i empatija biti ključne. Iako ste po prirodi samostalni, sada je vrijeme da slušate druge i gradite mostove razumijevanja. Starim navikama koje vam više ne služe došao je kraj, a vaši odnosi, privatni i profesionalni, dobivaju novu stabilnost. Saturn vas podsjeća da je emocionalna zrelost temelj za dugoročni uspjeh. | Foto: Fotolia