Stiže mlad Mjesec i pomrčina u Djevici: Evo kako će utjecati na svaki horoskopski znak

Rujan 2025. donosi jedan od najmoćnijih astroloških trenutaka godine, mladi Mjesec i djelomičnu pomrčinu Sunca u znaku Djevice, 21. rujna. Ova energija otvara vrata transformaciji i oslobađanju od svega što više ne odražava našu istinu. Pomrčine uvijek donose prekretnice, a ova nas potiče da pregledamo svoje navike, odnose i životne prioritete
U nastavku pogledajte što nas očekuje po znakovima Zodijaka.
| Foto: 123RF
1. OVAN. Ovnove čeka period u kojem će suradnja i empatija biti ključne. Iako ste po prirodi samostalni, sada je vrijeme da slušate druge i gradite mostove razumijevanja. Starim navikama koje vam više ne služe došao je kraj, a vaši odnosi, privatni i profesionalni, dobivaju novu stabilnost. Saturn vas podsjeća da je emocionalna zrelost temelj za dugoročni uspjeh.
| Foto: Fotolia
2. BIK. Bikovi će uvidjeti što stvarno očekuju od svojih odnosa. Pomrčina donosi jasnoću u partnerstvu i potiče iskrene razgovore. Slobodni Bikovi imat će priliku introspektivno razmotriti što traže u ljubavi i kakve obrasce žele promijeniti. Ovo je idealno vrijeme da izgradite temelje za stabilne i ispunjene veze.
| Foto: Fotolia
3. BLIZANCI. Blizanci ulaze u razdoblje profesionalnog zamaha. Organizacija, red i disciplina postaju vaši saveznici, dok Saturn pruža podršku u ostvarivanju karijernih ciljeva. Na osobnom planu oslobađate se prošlih veza, čime otvarate prostor za kvalitetnije i autentičnije odnose u budućnosti.
| Foto: Fotolia
4. RAK. Rakovi će osjetiti snažne emocije i potrebu za ravnotežom između obitelji i posla. Jupiter donosi stabilnost i potvrdu da ste okruženi ljudima koji vas podržavaju. Ovo je vrijeme zahvalnosti, priznanja i jačanja najvažnijih veza, ali i za donošenje odluka koje dugoročno donose harmoniju u život.
| Foto: Fotolia
5. LAV. Lavove očekuje val kreativnosti i inspiracije. Ideje koje sada dolaze mogu postati stvarni projekti ako uložite trud u planiranje i organizaciju. Hobiji i osobni interesi dobivaju na značaju, a upornost u radu donijet će željene rezultate. Vaša sposobnost da vizualizirate i realizirate ciljeve sada je na vrhuncu.
| Foto: Fotolia
6. DJEVICA. Pomrčina se događa u vašem znaku, stoga je ovo moćno vrijeme za resetiranje. Iskreni razgovori i samopromišljanje omogućuju vam donošenje konkretnih planova za budućnost. Financije i disciplina postaju prioritet, a fokus na stabilnosti donosi dugoročne koristi. Vrijeme je za novi početak temeljen na istini i svrhovitosti.
| Foto: Fotolia
7. VAGA. Vage ulaze u period introspektivnog rada i iscjeljenja. Ovo je idealno vrijeme da istražite što vas blokira i što vam stoji na putu prema ostvarivanju potencijala. Kreativnost i hobiji dobivaju važnije mjesto u životu, a unutarnji mir i ravnoteža postaju vaša nova orijentacija.
| Foto: Fotolia
8. ŠKORPION. Škorpioni će sada posebno osjetiti potrebu za čišćenjem prijateljstava i društvenih odnosa. Ovo je vrijeme da obnovite stare veze ili zatvorite poglavlja koja više nemaju smisla. Emocionalno oslobađanje donijet će kvalitetnije i iskrenije odnose u budućnosti.
| Foto: Fotolia
9. STRIJELAC. Strijelci ulaze u razdoblje fokusirano na karijeru i profesionalne izazove. Pomrčina vas potiče na promišljanje dugoročnih ciljeva i uloge koju želite u radnom okruženju. Strpljenje, suradnja i promišljene odluke sada su ključ uspjeha. Impulsivne reakcije donose manje koristi.
| Foto: Fotolia
10. JARAC. Jarci će osjetiti potrebu za ekspanzijom i učenjem novih stvari. Pomrčina otvara put za putovanja, nova znanja i susrete s mentorima koji vas mogu inspirirati. Ovo je period intelektualnog i duhovnog rasta, a iskustva koja stječete sada oblikovat će vaš svjetonazor i samopouzdanje u narednoj godini.
| Foto: Fotolia
11. VODENJAK. Vodenjaci ulaze u razdoblje unutarnje transformacije. Fokus je na oslobađanju od starih obrazaca i stvaranju temelja za budući razvoj. Disciplinom i posvećenošću možete iskoristiti lekcije iz prošlosti i preoblikovati svoje ciljeve. Vaša unutarnja snaga sada postaje ključ uspjeha.
| Foto: Fotolia
12. RIBA. Ribe ulaze u period usmjeren na ljubav i odnose. Pomrčina vam pomaže prepoznati što stvarno zaslužujete u ljubavi i koje granice trebate postaviti. Iskrenost, otvoren dijalog i spremnost na kompromis omogućuju jačanje veza i privlačenje pozitivnih iskustava u emotivnom životu.
| Foto: Fotolia