Stiže nam jesen: Vrijeme je za novi početak i mentalnu obnovu

Rujan simbolizira obnovu. Promjene koje započinjete u rujnu ne moraju značiti promjena posla ili preseljenje u drugi stan, kuću - to može značiti mentalno preoblikovanje i poboljšanje

<p>Jesen je godišnje dobe koja garantira radost. No promjena godišnjih doba ove godine ima malo drugačiji osjećaj zbog svega što se događalo u 2020. godini.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Neki su se osjećali izgubljenim u vremenu, ali promjena je dobra, a godišnje doba koje se mijenja je jedan od najboljih načina da se osjećamo kao da se promjena dogodila. Zdravo je za nas da to prepoznamo - da znamo da, unatoč neobičnostima, idemo naprijed.</p><p>Ipak je razumljivo da možda žalite za izgubljenom godinom. Dakle, ako se osjećate pomalo klimavo zbog toga što je rujan ovdje, niste sami. Evo zašto biste trebali prihvatiti, a ne odbiti novo godišnje doba.</p><h2>Jesen je vrijeme za nove promjene</h2><p>Rujan simbolizira obnovu. Navike koje steknemo još od malih nogu su one kojih se mnogi od nas drže dan danas. Rujan za mnoge znači povratak u školu, vrijeme za novi početak i ponovno fokusiranje. Mnogi od nas još gledaju na rujan kao na priliku za osvježenje. Neki se možda ne vraćaju u školu, ali mentalitet od starih početaka ostaje isti. </p><p>Promjene koje započinjete u rujnu ne moraju značiti promjenu posla ili preseljenje u drugi stan ili kuću - to može značiti mentalno preoblikovanje i poboljšanje. </p><p>Pitajte se: 'Da bih se osjećao zadovoljnim posljednjim dijelom 2020. godine, što trebam učiniti?'</p><p>Za neke ljude to može biti spremnost da samo dočekaju kraj godine i tada krenu dalje. Za druge bi to moglo značiti da odvoje trenutak da razmisle i razmotre što žele raditi u sljedeća četiri mjeseca. Ako ste u drugoj skupini, vrijeme je da si postavite ciljeve.</p><h2>Godišnje doba koje unosi radost</h2><p>Kada dođe siječanj pitamo se hoće li biti snijega jer ga svake godine željno iščekujemo, ljeto nam donosi vrućine, kupanje i uživanje, a jesen - lišće koje pada u toplim nijansama i zabavan novi početak. </p><p>Ako je ljeto godišnje doba za planiranje godišnjeg odmora, uživanje na moru i u ljetnim zabavama onda na jesen možete malo smanjiti tempo zabave. Možete uživati u toplini vlastitog doma pod mekanom dekicom gledajući omiljene filmove.</p><p>Naravno, ne predlažemo da se zatvorite doma i gledate Netflix, ali tu i tamo se možete opustiti i uživati u omiljenim filmskim žanrovima. </p><p>Osim toga, nemojte zaboraviti na pregršt aktivnosti na otvorenom jer je jesen idealna za to.</p><p>U rujnu potražite 'novi život', otkrijte sebe ako već niste, ono što volite i što želite, poboljšajte verziju samog sebe, dajte nekim novim ljudima priliku, odbacite stare toksične stvari iz svog života i uživajte u ostatku godine, piše <a href="https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/autumn-best-things-to-do-why-autumn-is-great_uk_5f523c32c5b6946f3eb0b846?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJmNKnoI5psNEUHpH59lYrni9s2Hcedn-lTTBujGO3LLjGzru6k9dInqSvuoy18v39rYbQvIFIRfP8qQ8yxoh9clWl_jBBZW8I9TLCx44cjvjfQ38pxOj2dnhyL2D1fmhhp46RS5ccw7ZFrLI8UlxW-ncFc-WI0-dTW8y50ubcCz" target="_blank">Huff post.</a></p>