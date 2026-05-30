Stiže nam moćan Plavi puni Mjesec u Strijelcu: Evo što donosi svakom znaku Zodijaka

JARAC - Jarcima puni Plavi Mjesec aktivira dvanaestu kuću povlačenja, podsvijesti, završetaka, samoće, duhovnog uvida i emocionalnog otpuštanja. Ovo je tiha, duboka i ozbiljna lunacija. Njezin učinak možda se neće odmah vidjeti izvana, ali iznutra može biti iznimno snažan. U sljedeća dva tjedna moguće su važne spoznaje o odnosima, navikama, strahovima i starim obrascima koji su Vas iscrpljivali. Neki Jarci prepoznat će da je vrijeme za unutarnje zatvaranje jedne priče. Drugi će osjetiti potrebu za odmorom, tišinom, snom i većim odmakom od vanjske buke. Ovo nije faza forsiranja. Vaša snaga sada raste kroz iskreno prepoznavanje onoga što treba završiti u Vama prije nego što se novi korak pokaže izvana. | Foto: Fotolia