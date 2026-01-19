Stižu peti Dani čokolade i kave - Najslađe Valentinovo 2026.

Od petka 13. do nedjelje 15. veljače 2026. zagrebački Family mall pretvara se u najmirisniju adresu u gradu: na petom, jubilarnom izdanju Dana čokolade i kave susreću se bean-to-bar proizvođači čokolade, artisan i craft čokolatijeri, specialty coffee roasteri i svjetski brendovi iz svijeta kave. Sajam je međunarodnog i prodajnog karaktera te se održava pod pokroviteljstvom Muzeja čokolade Zagreb.

Kada: od petka 13. do nedjelje 15. 2. 2026.

Radno vrijeme: u petak 14:00–20:00, u subotu 10:00–20:00, u nedjelju 10:00–18:00

Gdje: Family mall, Škorpikova 11, Zagreb

Što vas očekuje

Za tri dana festival čokolade i kave spaja najbolje iz oba svijeta: od single-origin tamnih pločica do kreativnih slastica i specialty espresso blendova. Posjetitelji će moći upoznati različite stilove prženja, naučiti prepoznavati arome, isprobati novitete te razgovarati izravno s proizvođačima – u jednom prostoru, u srcu Zagreba. Program je osmišljen tako da jednako privlači znatiželjne početnike, strastvene ljubitelje čokolade i kave te profesionalce iz HoReCa i slastičarskog sektora.

Radionice i živi program

Edukativni dio sajma obuhvaća demonstracije temperiranja čokolade, izradu pralina i osnovne tehnike rada s kalupima, kao i coffee masterclass radionice. Tradicionalno se održavaju i posebne prezentacije s fokusom na sirovine, terroir i održivi uzgoj kakaa i kave, čime festival nadilazi ulogu klasičnog sajma i prerasta u mjesto prenošenja znanja. U ranijim izdanjima kulturni program uključivao je izložbe i performanse, primjerice umjetnički nastup akademskog kipara dr. art. Petra Popijača koji je iz masivnog bloka čokolade isklesao reljef nadahnut Zagrebom, što je publici približilo čokoladu kao inspirativan umjetnički medij.

Zašto je ovo najmirisniji vikend u godini

Dani čokolade i kave izrasli su u referentnu točku regionalne scene. Tijekom prve tri godine manifestacija je došla do 75 izlagača iz pet zemalja, a izdanje Dani čokolade i kave 2024 zabilježilo je impresivnih 40.000 posjetitelja – brojke koje svjedoče o stalnom rastu i povjerenju publike. Stručno vođen program, raznolikost ponude i iskustvo Muzeja čokolade Zagreb u kreiranju sadržaja za sve generacije razlog su zbog kojeg festival iz godine u godinu postavlja nove standarde.

Fokus na kvalitetu i domaće brendove

Uz međunarodne proizvođače, snažno mjesto na sajmu imaju hrvatski čokolatijeri i pržionice koji njeguju kvalitetu i autorski potpis. Prethodnih godina pozornost su plijenili domaći brendovi, što je publici omogućilo upoznati cijeli spektar stilova – od klasičnih do neočekivanih kombinacija okusa. Takav spoj lokalnog i globalnog čini festival relevantnim mjestom susreta struke i publike te pomaže malim proizvođačima da dosegnu nove kupce. Saznajte više o Taman Artisan Chocolates koji su prethodnih godina sudjelovali na festivalu.

Kome je festival namijenjen

Ljubiteljima čokolade i kave koji žele otkriti nove okuse, stilove prženja i tehnike proizvodnje.

Slastičarima i baristima u potrazi za inspiracijom, novim kontaktima i edukacijom.

Obiteljima koje traže sadržaj kojim će povezati edukaciju i zabavu.

Trgovcima i ugostiteljima koji žele upoznati proizvođače i odabrati proizvode za svoje kupce i goste.

Zaljubljenim parovima, jer se ove godine održava upravo na Valentinovo.

Zahvaljujući širokom rasponu izlagača, svatko može pronaći nešto za sebe – od minimalističkih tableta kakaa visokog postotka do raskošnih pralina, cold brewova i pažljivo osmišljenih slastica.

Kako se pripremiti za posjet

Planirajte dolazak prema radnom vremenu po danima; petak je izvrstan za mirniju šetnju između štandova, dok subota donosi najveću gužvu i najbogatiji raspored prezentacija, a nedjelja je idealna za posljednje degustacije i odabir slatkih suvenira. Family mall lako je dostupan automobilom i javnim prijevozom, a sama lokacija u Škorpikovoj 11 omogućuje jednostavnu orijentaciju u prostoru. Organizator na službenoj stranici kontinuirano objavljuje sve bitne novosti i satnice, pa je preporučljivo pratiti objave uoči dolaska. Parking je besplatan.

Za sve ljubitelje čokolade koji žele doživjeti jedinstvenu senzaciju okusa, preporučujemo i da istraže kako mogu stvoriti vlastitu čokoladu u Muzeju čokolade Zagreb.

Uloga festivala nije samo ponuditi najbolju čokoladu i kavu, nego i poticati kulturu kušanja, razgovor o porijeklu, etici i održivosti te promociju domaćih proizvođača koji svojim znanjem i predanošću grade reputaciju hrvatske čokoladne i kavne scene.