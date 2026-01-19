Obavijesti

Lifestyle

Od 13. do 15. veljače

Stižu peti Dani čokolade i kave - Najslađe Valentinovo 2026.

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 3 min
Stižu peti Dani čokolade i kave - Najslađe Valentinovo 2026.
2
Foto: Muzej čokolade

Zagreb postaje čokoladni raj! Family mall od 13. do 15. veljače 2026. domaćin je Dana čokolade i kave. Očekuju vas radionice, degustacije i susreti s proizvođačima iz cijelog svijeta

Admiral

Od petka 13. do nedjelje 15. veljače 2026. zagrebački Family mall pretvara se u najmirisniju adresu u gradu: na petom, jubilarnom izdanju Dana čokolade i kave susreću se bean-to-bar proizvođači čokolade, artisan i craft čokolatijeri, specialty coffee roasteri i svjetski brendovi iz svijeta kave. Sajam je međunarodnog i prodajnog karaktera te se održava pod pokroviteljstvom Muzeja čokolade Zagreb.

  • Kada: od petka 13. do nedjelje 15. 2. 2026.
  • Radno vrijeme: u petak 14:00–20:00, u subotu 10:00–20:00, u nedjelju 10:00–18:00
  • Gdje: Family mall, Škorpikova 11, Zagreb

Sve navedene informacije službeno su objavljene na stranici Muzeja čokolade Zagreb.

Što vas očekuje

Za tri dana festival čokolade i kave spaja najbolje iz oba svijeta: od single-origin tamnih pločica do kreativnih slastica i specialty espresso blendova. Posjetitelji će moći upoznati različite stilove prženja, naučiti prepoznavati arome, isprobati novitete te razgovarati izravno s proizvođačima – u jednom prostoru, u srcu Zagreba. Program je osmišljen tako da jednako privlači znatiželjne početnike, strastvene ljubitelje čokolade i kave te profesionalce iz HoReCa i slastičarskog sektora.

Radionice i živi program

Edukativni dio sajma obuhvaća demonstracije temperiranja čokolade, izradu pralina i osnovne tehnike rada s kalupima, kao i coffee masterclass radionice. Tradicionalno se održavaju i posebne prezentacije s fokusom na sirovine, terroir i održivi uzgoj kakaa i kave, čime festival nadilazi ulogu klasičnog sajma i prerasta u mjesto prenošenja znanja. U ranijim izdanjima kulturni program uključivao je izložbe i performanse, primjerice umjetnički nastup akademskog kipara dr. art. Petra Popijača koji je iz masivnog bloka čokolade isklesao reljef nadahnut Zagrebom, što je publici približilo čokoladu kao inspirativan umjetnički medij.

Foto: Muzej čokolade

Zašto je ovo najmirisniji vikend u godini

Dani čokolade i kave izrasli su u referentnu točku regionalne scene. Tijekom prve tri godine manifestacija je došla do 75 izlagača iz pet zemalja, a izdanje Dani čokolade i kave 2024 zabilježilo je impresivnih 40.000 posjetitelja – brojke koje svjedoče o stalnom rastu i povjerenju publike. Stručno vođen program, raznolikost ponude i iskustvo Muzeja čokolade Zagreb u kreiranju sadržaja za sve generacije razlog su zbog kojeg festival iz godine u godinu postavlja nove standarde.

Fokus na kvalitetu i domaće brendove

Uz međunarodne proizvođače, snažno mjesto na sajmu imaju hrvatski čokolatijeri i pržionice koji njeguju kvalitetu i autorski potpis. Prethodnih godina pozornost su plijenili domaći brendovi, što je publici omogućilo upoznati cijeli spektar stilova – od klasičnih do neočekivanih kombinacija okusa. Takav spoj lokalnog i globalnog čini festival relevantnim mjestom susreta struke i publike te pomaže malim proizvođačima da dosegnu nove kupce. Saznajte više o Taman Artisan Chocolates koji su prethodnih godina sudjelovali na festivalu.

Kome je festival namijenjen

  • Ljubiteljima čokolade i kave koji žele otkriti nove okuse, stilove prženja i tehnike proizvodnje.
  • Slastičarima i baristima u potrazi za inspiracijom, novim kontaktima i edukacijom.
  • Obiteljima koje traže sadržaj kojim će povezati edukaciju i zabavu.
  • Trgovcima i ugostiteljima koji žele upoznati proizvođače i odabrati proizvode za svoje kupce i goste.
  • Zaljubljenim parovima, jer se ove godine održava upravo na Valentinovo.

Zahvaljujući širokom rasponu izlagača, svatko može pronaći nešto za sebe – od minimalističkih tableta kakaa visokog postotka do raskošnih pralina, cold brewova i pažljivo osmišljenih slastica.

Kako se pripremiti za posjet

Planirajte dolazak prema radnom vremenu po danima; petak je izvrstan za mirniju šetnju između štandova, dok subota donosi najveću gužvu i najbogatiji raspored prezentacija, a nedjelja je idealna za posljednje degustacije i odabir slatkih suvenira. Family mall lako je dostupan automobilom i javnim prijevozom, a sama lokacija u Škorpikovoj 11 omogućuje jednostavnu orijentaciju u prostoru. Organizator na službenoj stranici kontinuirano objavljuje sve bitne novosti i satnice, pa je preporučljivo pratiti objave uoči dolaska. Parking je besplatan.

Za sve ljubitelje čokolade koji žele doživjeti jedinstvenu senzaciju okusa, preporučujemo i da istraže kako mogu stvoriti vlastitu čokoladu u Muzeju čokolade Zagreb.

Uloga festivala nije samo ponuditi najbolju čokoladu i kavu, nego i poticati kulturu kušanja, razgovor o porijeklu, etici i održivosti te promociju domaćih proizvođača koji svojim znanjem i predanošću grade reputaciju hrvatske čokoladne i kavne scene.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Rastavljeni muškarci otkrili: 'Ovo su trenuci kada smo shvatili da braku nema spasa'
RASPAD SISTEMA

Rastavljeni muškarci otkrili: 'Ovo su trenuci kada smo shvatili da braku nema spasa'

Brakovi se ne raspadaju preko noći. Često postoji postupan pad, ponekad godinama ili desetljećima, koji vodi do točke nakon koje je razvod neizbježan. Rastavljeni muškarci otkrili su trenutke kada su shvatili da ne mogu više biti u braku
Dnevni horoskop za ponedjeljak 19. siječnja: Strijelcu se izlazi, a Lav ima kratku bračnu krizu...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za ponedjeljak 19. siječnja: Strijelcu se izlazi, a Lav ima kratku bračnu krizu...

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 19. siječnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
FOTO Ima top tijelo i tajnim poslom zarađuje bogatstvo: 'Ne tražite me novac, nađite posao'
KAKO VAM SE TO ČINI?

FOTO Ima top tijelo i tajnim poslom zarađuje bogatstvo: 'Ne tražite me novac, nađite posao'

U novom viralnom videu australska kreatorica sadržaja Matilda Baxter, poznata i pod korisničkim imenom Tilds Search, oštro je poručila svojim pratiteljima da prestanu tražiti novac od nje i da se usmjere na traženje posla i izgradnju vlastitog života

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026