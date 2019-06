Stjenice su 'okupirale' Jadran: Evo kako ih uočiti i eliminirati

Do 2015. godine sam dobivao pozive vezane za problem stjenica možda tri do četiri puta na godinu. Od tada broj poziva je porastao na jedanput na tjedan, a sad takvih poziva imam i više puta na dan, objašnjava Rene Švajger iz tvrtke za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Švajger. Ističe kako ih je najviše na Jadranu, no ne treba strahovati od zaraze jer stjenice ne prenose infekcije.

- Ljudi se tuže da ne mogu spavati, da ih svrbi i grize noću, a mnogi čak i ne znaju da je to povezano sa stjenicama nego sve pripisuju komarcima. Na udaru su kuće za odmor, stambeni prostor radnika koji su na smještaju, apartmani, povremeno se pojavljuju i po kampovima - pojašnjava Švajger.

Foto: Screenshot

Kaže da gosti i turisti prilikom dolaska u objekt svakako trebaju provjeriti posteljinu i prostor tražeći sitne insekte veličine od milimetra do pet milimetara. Njihov su izmet sitne crne točkice koje ostavljaju po prostoru gdje borave i na posteljini, a siguran znak njihova prisustva, osim noćnih ugriza, su male krvave mrlje na posteljini.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

- Prije svega treba prtljagu kojom ljudi raspolažu uvijek pregledavati i paziti gdje je ostavljaju. U tom smislu važno je pregledati i odjeću. Nije loše čak i preventivno tretirati samu prtljagu insekticidom prije ulaska u novi prostor i po izlasku iz prostora. Svakako treba pregledati ležajeve gdje se spava. Treba pogledati na internetu i postoji li povijest objekta da je netko već napisao recenzije i žalio se na stjenice. Stjenice se inače jako rijetko pokazuju i kad ljudi imaju ubode i vide fekalije toznači da su se jako razmnožile.

Foto: Dreamstime

- Koliko je poznato, stjenice ne prenose uzročnike zaraznih bolesti. Unatoč činjenici da nemaju ulogu kao vektori (prijenosnici) uzročnika zaraznih bolesti, stjenice imaju javnozdravstveno značenje zbog lokalnih kožnih reakcija na ubode i zbog mogućega izazivanja anemije u ljudi koji žive u trajno infestiranim prostorima. Kod nekih osoba ubodi stjenica uzrokuju ozbiljni psihološki stres. Kožne reakcije su posljedice tvari koje stjenice ubrizgavanju prilikom uzimanja obroka krvi. Najčešće lokalne reakcije javljaju se u obliku promjena nalik na one kod uboda komaraca. Kod preosjetljivih pojedinaca mogu se javiti i sistemske alergijske reakcije, sve do najtežeg oblika, tj. anafilaktičkog šoka - upozoravaju na stranicama dubrovačkog Zavoda za javno zdravstvo.

Navode dalje kako se stjenice šire transportnim sredstvima poput kruzera, zrakoplova, vlakova i slično, pa se njihovo širenje naziva putničko - turističkom infestacijom. Stjenice žive u pukotinama zidova, namještaja, okvira prozora i vrata, između rubova madraca i posteljine.

Bez hrane mogu preživjeti do pet mjeseci. Hrane se krvlju čovjeka i sisavaca, uglavnom noću. Odgovornost je stoga na vlasniku apartmana i smještaja da spriječi moguće širenje stjenica.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Definitivno kao prva zaštitna mjera tu je redovito pospremanje i pregledavanje ležaja. Krevet treba namještati svaki dan, a mijenjati posteljinu što češće. Bilo bi dobro krevet proći sa aparatom za paru. To može biti običan aparat čistač ili mali ručni, čak i glačalo na paru jer visoka temperatura i para ih ubije. Na taj način ubijete jajnu stanicu i nema razvoja jedinke. Svu odjeću treba prati na 90 stupnjeva, a suhe stvari poput suvenira ili igračaka treba staviti u vrećicu te izložiti na suncu radi zagrijavanja, nastavlja Švajger pojašnjavajući da stjenice ponekad znaju ulaziti u utičnice te se cijevima širiti u druge prostorije ili čak druge objekte.

- U tom slučaju treba poskidati utičnice i prekidače te proći to područje sa aerosol sprejem ili prahom da ne dođe do kratkog spoja te da se spriječi požar. Postoje i hormonalne lovke koje mogu detektirati stjenice, ali to vrijedi samo kad je infestacija u početnoj fazi. Tada može poslužiti kao detekcija. Od sprejeva koje ljudi mogu kupiti preporučljivi su insekticidi namijenjeni za puzeće insekte. Oni sadrže veću količinu aktivne tvari. Ako je na limenci fotografija komarca, muhe ili moljca, takav sprej neće pomoći - savjetuje Švajger dodajući kako je ipak najučinkovitije pozvati stručnjake iz tvrtke za dezinsekciju koji će prostor pregledati i kvalitetno riješiti problem neželjenih sustanara.