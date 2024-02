Stjuardesa: Ove tri stvari nikad nemojte raditi u avionima, a jedna je posebno odvratna

Većina avionskih putnika zna klasične vježbe i upozorenja, no tu su i neki savjeti koje znaju samo oni kojima je to radno mjesto. Evo što je otkrila stjuardesa čije je sjedište u Dallasu. Cher, stjuardesa koja često objavljuje razne videe, nedavno je otkrila tri savjeta za putnike koji daleko nadilaze uobičajene upute o ponašanju u avionima.

Tu su tri stvari za koje smatra da ljudi ne bi smjeli raditi tijekom putovanja avionom.

1. Nošenje kratkih hlača

Cher ističe da je u avionima ljeti hladno, smatra da se ljudi smrzavaju kad nose nešto kratko na let. Nadalje, ističe da je tu još jedan vrlo praktičan razlog.

- Recimo da dođe do evakuacije. Moraš se spustiti niz tobogan, a hlače će ti se narolati do stražnjice - izjavila je Cher. ​

2. Rezervacija karte s presjedanjem kraćim od tri sata

Iako su letovi s kratkim presjedanjima uvijek jeftiniji, Cher kaže da je to često problem radi kašnjenja aviona.

Osim toga, hrana je loša, na šanku su čudaci, a sati bauljanja po aerodromu nikome nisu fora. Ipak, stjuardesa smatra da bi se trebalo voditi računa i o tome.

Danas letovi uglavnom kasne radi nedostatka osoblja.

- Vjerojatnost da ćete propustiti svoj drugi let je velika ako imate manje od 3 sata između dolaska i odlaska - najavila je Cher.

Zato se pripremite za boravak na aerodromu i čekanje, ali i manje stresa oko organizacije.

3. Korištenje toaletnog papira u avionskoj kupaonici

Cher ističe da je toaletni papir pošprican - veli da se na njemu uvijek vide kapljice.

- No kapljice nisu od vode, već od mokraće. Naime, mislim da većina muškaraca ne može izdržati u avionu satima, naročito ako dođe do turbulencije - izjavila je, podsjećajući na skučenost prostora avionskog toaleta te činjenice da je papir tik do školjke.

Predlaže korištenje osobnih maramica koje smiju u wc školjku, piše Your Tango.